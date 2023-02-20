طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا

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الولايات المتحدة توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 وروسيا تعلن أن لا جدوى من ذلك وأن الطائرات لن تغير مسار الحرب
فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.
على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.
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