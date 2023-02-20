 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 22.05.2023

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طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 وروسيا تعلن أن لا جدوى من ذلك وأن الطائرات لن تغير مسار الحرب

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***ACHTUNG: Bild von russischer Staatsagentur***19.05.2023**Russia Ukraine Military Operation Wagner Group 8438198 19.05.2023 A service member of Russia s private military company Wagner Group walks in Artyomovsk, also known as Bakhmut, as Russia s military operation in Ukraine continues, Donetsk People s Republic, Russia. RIA Novosti / Sputnik Artyomovsk Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.

President Joe Biden, fourth left, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, fifth right, and other G7 leaders pose for a photo before a working session on Ukraine during the G7 Summit in Hiroshima, Japan, Sunday, May 21, 2023. Other leaders from right to left, European Commission President Ursula von der Leyen, Britain's Prime Minister Rishi Sunak, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, France's President Emmanuel Macron, Zelenskyy, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, Biden, German Chancellor Olaf Scholz, and European Council President Charles Michel and Gianluigi Benedetti, Italian ambassador to Japan. (Kyodo News via AP)

بدعم طويل الأمد لأوكرانيا.. قمة مجموعة السبع تختم أعمالها 21.05.2023

أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.

Handout photo dated April 17, 2015 shows an F-16 Fighting Falcon, from the Arizona Air National Guard's 162nd Wing, dismounts after refueling from a KC-135 Stratotanker, from the 161st Air Refueling Wing, near Tucson, Arizona. Ukraine won a huge boost for its troops on Wednesday as Germany and the United States announced plans to provide heavy tanks for Kyiv, ending weeks of diplomatic deadlock on the issue. Ukraine will now push for Western fourth generation fighter jets such as the U.S. F-16 after securing supplies of main battle tanks, an adviser to Ukraine's defence minister said. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. David Salanitri via ABACAPRESS.COM

شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو 21.05.2023

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.

12.05.2023, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk ab. Foto: LIBKOS/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي "سقوط" مدينة باخموت 21.05.2023

على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.