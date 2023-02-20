DW الأخبار

طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف 16 وروسيا تعلن أن لا جدوى من ذلك وأن الطائرات لن تغير مسار الحرب