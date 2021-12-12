طائرات مسيرة في خدمة العلوم

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
العلماء في جامعة براونشفايغ التقنية يطورون طائرة قياس مسيرة يمكن بواسطتها قياس نسبة التلوث في الهواء.
وأولى التجارب الناجحة كانت أخذ عينات من الهواء في القطب الشمالي لتحديد نسبة غاز الميثان الضار بالمناخ.
كانت تطمح في أن تصبح مستشارة ألمانيا، لتكون ثاني سيدة بعد ميركل في هذا المنصب، بيد أن حزبها لم يحصل على الأغلبية اللازمة، والآن هي مرشحة لمنصب أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا. فمن هي آنالينا بيربوك؟ وماذا لديها لتقدمه؟
قبل أيام من انطلاق المؤتمر البيئي الدولي "كوب26" في غلاسكو، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهّدات الدولية الأخيرة لن تسهم إلا بنسبة ضئيلة في خفض الانبعاثات، وتشير دراسات أن الاحترار العالمي سيزيد بالرغم من التعهدات الدولية.
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول