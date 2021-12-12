 طائرات مسيرة في خدمة العلوم | المستقبل الآن | DW | 19.12.2021

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المستقبل الآن

طائرات مسيرة في خدمة العلوم

العلماء في جامعة براونشفايغ التقنية يطورون طائرة قياس مسيرة يمكن بواسطتها قياس نسبة التلوث في الهواء. وأولى التجارب الناجحة كانت أخذ عينات من الهواء في القطب الشمالي لتحديد نسبة غاز الميثان الضار بالمناخ.

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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