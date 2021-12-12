طائرات مسيرة في خدمة العلوم

وزيرة خارجية ألمانيا المقبلة – الرهان على القيم وحماية المناخ

كانت تطمح في أن تصبح مستشارة ألمانيا، لتكون ثاني سيدة بعد ميركل في هذا المنصب، بيد أن حزبها لم يحصل على الأغلبية اللازمة، والآن هي مرشحة لمنصب أول وزيرة خارجية في تاريخ ألمانيا. فمن هي آنالينا بيربوك؟ وماذا لديها لتقدمه؟