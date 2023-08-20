طائرات مسيرة تهاجم روسيا و"إحباط" واحدة منها استهدفت موسكو

قالت روسيا إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت ثلاث مناطق مختلفة اليوم الأحد (20 أغسطس/ آب 2023)، مما أدى إلى إصابة خمسة وإجبار مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة حسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، والتي نقلت عن وكالة الطيران الروسية قولها إنّ الرحلات الجوية إلى مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليين كانت "محدودة مؤقتًا" في الليل قبل أن تعود إلى طبيعتها.

وذكرت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا، أنهما تعرضتا لهجمات بطائرات مسيّرة. بينما أعلن الجيش الروسي إحباط هجومٍ بمسيّرة أوكرانية استهدف الأحد موسكو ومحيطها، وذلك في ثاني محاولة من كييف لضرب العاصمة الروسية في غضون يومين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه "قرابة الساعة 04:00 (01:00 ت غ) تمّ إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشنّ "هجوم إرهابي" بطائرة مسيّرة على بنى تحتية في موسكو ومحيطها"، مشيرة إلى عدم وقوع "أيّ إصابات أو أضرار". وشكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الجيش الروسي على إحباطه الهجوم، وذلك في رسالة عبر تطبيق "تلغرام".

من جهته أفاد حاكم منطقة كورسك بإصابة خمسة أشخاص واندلاع حريق عندما ضربت طائرة مسيرة محطة للسكك الحديدية. بينما قال حاكم روستوف إن الهجوم في المنطقة لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

عينٌ على أوروبا - حرب المُسيَّرات في أوكرانيا

وصارت الضربات بطائرات مسيرة أوكرانية التي تستهدف المناطق الحدودية والعاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الماضية مع تكرار الهجمات على الحي المالي في موسكو.

وسبق لروسيا أن أعلنت في مايو/ أيار أنّ طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة الكرملين. فيما لا يصدرعادة عن أوكرانيا تعليقات حول الجهة التي تقف وراء الهجمات على الأراضي الروسية، ومع ذلك يعبّر المسؤولون علناً عن رضاهم عنها.

القيادة العسكرية الروسية تواجه ضغوطا كبيرة

وفي خبر ذي صلة، أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، ليوم الاحد، بأنه من المرجح للغاية أن قيادة القوات الجوية الروسية تواجه ضغوطا شديدة من أجل تحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا، مشيرا إلى أن نطاق التهديدات المخترقة داخل روسيا، زاد خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن الضربات العميقة داخل روسيا مهمة من الناحية الإستراتيجية، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غزا أوكرانيا - بصورة شبه مؤكدة - على افتراض أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر على الروس. وأضاف التقييم أن الطائرات بدون طيار تضرب موسكو بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا تقارير متزايدة بشأن تعرض روسيا لهجمات بصواريخ من طراز "إس إيه5- غامون". وقد تم سحب هذا السلاح الذي يعود للحقبة السوفيتية، ويبلغ وزنه 7,5 أطنان وطوله 11 مترا، من دوره في الدفاع الجوي بمخزون أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أنه يستخدم الآن كصاروخ باليستي للهجمات الأرضية.

و.ب/ م.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)