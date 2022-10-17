طائرات بدون طيار تساعد أوكرانيا في استهداف المقاتلين الروس

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الطائرات بدون طيار سلاح أوكرانيا الفتاك ضد روسيا
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شجعت حكومة كييف سرا من أجل اظهار انفتاحها على مفاوضات مع روسيا. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن رفض أوكرانيا التفاوض سيجر تبعات كبيرة على تكلفة الغذاء والوقود.
توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.
بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.
يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.
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