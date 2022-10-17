 طائرات بدون طيار تساعد أوكرانيا في استهداف المقاتلين الروس | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

طائرات بدون طيار تساعد أوكرانيا في استهداف المقاتلين الروس

الطائرات بدون طيار سلاح أوكرانيا الفتاك ضد روسيا

المزيد من المركز الإعلامي

استخدمت القوات الروسية طائرات بدون طيار في عدد من هجماتها على أوكرانيا. وتقول كييف إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

كييف: "موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في الهجدمات" 17.10.2022

أعلنت سلطات كييف انها تواجه انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي وانقطاعات في إمدادات المياه وشبكة التدفئة بسبب القصف.

الحرب في أوكرانيا .. استهداف روسي متواصل للبنية التحتية 06.11.2022

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟

بوتين يصعد حربه على أوكرانيا.. ما خيارات كييف والغرب؟ 20.10.2022

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في حرب بوتين؟

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في "حرب بوتين"؟ 10.10.2022

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

نتائج كورونا الإيجابية 10.11.2022

تكريم نشطاء كورونا في مدريد

تكريم نشطاء كورونا في مدريد 10.11.2022

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟ 10.11.2022

الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة

الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة 10.11.2022

اقرأ أيضا

Links: TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via teleconference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, on March 3, 2022. - Russian President Vladimir Putin said Thursday that Moscow's advance in Ukraine is going according to plan and ordered large compensations for Russian soldiers killed in the invasion. (Photo by Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP) (Photo by ANDREY GORSHKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images) Rechts: KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 28: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF UKRAINE/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelensky makes a speech in Kyiv, Ukraine on February 28, 2022. Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

صحيفة: واشنطن تحث كييف سرا على إظهار الاستعداد للحوار مع روسيا 06.11.2022

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شجعت حكومة كييف سرا من أجل اظهار انفتاحها على مفاوضات مع روسيا. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن رفض أوكرانيا التفاوض سيجر تبعات كبيرة على تكلفة الغذاء والوقود.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON REGION, UKRAINE - JULY 22, 2022: Servicemen of the Odessa Brigade are seen at a combat position. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Sergei Bobylev/TASS]

نكسة جديدة.. روسيا تعلن الانسحاب من خيرسون وأوكرانيا تشكك! 09.11.2022

توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.

August 25, 2022, Tehran, Iran: A handout photo made available by the Iranian Army office shows a military drone launched during the second day of a military drone drill in an unknown location in Iran. Iranian Army started a two-day military drone drill in various parts of the country. Tehran Iran - ZUMAi98_ 20220825_zih_i98_101 Copyright: xIranianxArmyxOfficex

إيران تقر بتسليم روسيا طائرات مسيرة "قبل حرب أوكرانيا" 05.11.2022

بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen talk during their meeting in Kyiv, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو 06.11.2022

يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.