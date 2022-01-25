 طائرات ″الحوثيين″ المسيرة تهديد منخفض التكلفة للإمارات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.01.2022

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سياسة واقتصاد

طائرات "الحوثيين" المسيرة تهديد منخفض التكلفة للإمارات

تشكّل الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم والقادرة على الطيران لمئات الكيلومترات تهديدا لدولة الإمارات التي استهدفها المتمردون الحوثيون خلال الأسبوعين الماضيين مرتين، وأودى الهجوم الأول بحياة ثلاثة أشخاص.

USA | Air Force Drohne MQ-1 Predator

استخدم المتمردون اليمنيون في هجماتهم ضد الإمارات طائرات مسيرة صغيرة الحجم وقادرة على الطيران لمئات الكيلومترات وصواريخ باليسيتية. وهم يستخدمون هذه الأسلحة أيضا لاستهداف منشآت نفطية وغيرها في الأراضي السعودية، ردّاً على تدخل السعودية والإمارات، ضمن تحالف عسكري، في الحرب في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

مختارات

استهداف الحوثيين للعمق الإماراتي بهذا الشكل الواضح، من خلال طائرات مسيرة، خلط أوراق الحرب في اليمن. فهل الإمارات قادرة على التصدي لهذه الهجمات؟ وكيف سيكون الرد الإماراتي؟ وما تأثير هذا التطور على التوازنات الإقليمية؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية أن المعلومات الاستخباراتية الفاشلة والعمليات المتسرعة وغير الدقيقة لإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل آلاف المدنيين والاطفال في العراق وسوريا وأفغانستان بضربات الطائرات المسيرة للجيش الأمريكي.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ أكثر من 7 سنوات مع ارتفاع الطلب وتراجع المخزون ما يمثل عبئا يثقل كاهل المستهلكين، لكن يبدو أن الازمة لن تشهد انفراجة مع توقعات بتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

وتعتبر الإمارات التي يشكّل الأجانب غالبية سكانها، واحة من الهدوء في منطقة مضطربة. واستهدفها الحوثيون بعد خسائر منيوا بها على الأرض في اليمن على يد "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من الإمارات.

ما هو تكتيك السرب؟

وأكثر طائرات المتمردين تطوّرا هي "صماد -3" التي تستطيع حمل 18 كلغ من المتفجرات ويبلغ مداها 1500 كلم وسرعتها القصوى 250 كلم في الساعة، وفقا لمصادر إعلامية حوثية وخبراء مستقلين.

ويرى الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد جيمس روجرز "يجد الإماراتيون والسعوديون صعوبة في صد هذه الهجمات. من المعروف أنه من الصعب التصدي لهجمات طائرات دون طيار وصواريخ، خصوصا عندما يتم استخدامها في إطار تكتيك السرب إذ يتم إطلاق العديد من الأسلحة في الوقت ذاته لمحاولة الإفلات من الدفاعات الموجودة".

"نسخ محلية مشابهة للمصنعة في إيران"

وبحسب روجرز، فإن الحوثيين المدعومين من إيران يستخدمون هجمات بالطائرات المسيرة وصواريخ متوسطة المدى "على ارتفاع منخفض وسرعة منخفضة، ولهذا من الصعب على الرادار التقليدي اكتشافها".

ويوضح روجرز الذي عاين في السابق طائرات صنعها المتمردون أن "العديد من الطائرات المسيرة كانت عبارة عن نسخ محلية الصنع منقولة عن أنظمة عسكرية مصنعة من دول ومشابهة لتلك المصنوعة في إيران". ويضيف "تم تعزيزها بمحركات طائرات دون طيار تجارية وسهل الحصول عليها، وأسلاك وأنظمة تحكم وكاميرات. وهذا يضمن بأن الحوثيين قادرون على تأمين هذه الوسائل القتالية بكلفة منخفضة".

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طائرات مسيرة في خدمة العلوم

"سبعة" أنواع جديدة من المسيرات

وجاء في تقرير "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في 2020 أنّ الطائرات بدون طيار هذه "تستخدم إرشادات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) وتطير بشكل مستقل على طول نقاط الطريق المبرمجة مسبقا" نحو أهدافها.

وفي 11 آذار/مارس الماضي، كشف المتمردون عن سبعة أنواع جديدة من الطائرات بدون طيار ولكن دون تحديد مداها ومزاياها. وتضمنت نسخة جديدة من أكثر طائراتهم تطورا وهي "صماد-4".

وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين في هذا البلد، بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.

وكانت الإمارات وقعت اتفاقا بمليارات الدولارات للحصول على الصواريخ الدفاعية "ثاد" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية في 2011. وتوصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق للحصول على صواريخ دفاعية بلغت قيمته 3,5 مليار دولار مع شركة كورية جنوبية.

وتعتمد السعودية في الدفاع عن أراضيها بوجه هذه الهجمات على بطاريات صواريخ باتريوت الأميركية.

ولكن هذه المنظومة تملك سجلا متفاوتا في التصدي لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن، ويقول خبراء إنها ليست مصممة للتصدي لطائرات مسيرة تطير على ارتفاع منخفض. وتملك السعودية 80 رادارا للدفاع الجوي، ولكن العديد منها أنظمة قديمة تعود لعقود سابقة.

خ.س/و.ب (أ ف ب)

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