ضيق التنفس هو الشعور بصعوبة في استنشاق الهواء أو قد يكون إحساس بتعب أثناء الشهيق والزفير، ولضيق التنفس أسباب مختلفة، بعضها لأسباب مرضية، ومن الممكن أن يكون عدم تزويد الجسم بالكم الكاف من الأكسجين هو السبب في ضيق التنفس.

يعد التنفس عملية تلقائية، لكن قد يشعر البعض أحيانا بضيق التنفس، ما يدفعهم للهثة لدى القيام بأي مجهود. تختلف الأسباب التي تسبب ضيقا في التنفس كوجود خلل في الرئتين أو القلب، فالرئة القوية شرط أساسي لتنفس هادئ وفعال، علما أن الكثير من خبراء الصحة يرون أن التنفس بشكل خاطئ قد يؤدي إلى حدوث ضيق في التنفس. لذا ينصح الخبراء بضرورة إجراء تمرينات لتقوية جهاز التنفس، ما يساعد على تزويد الجسم بالكم الكافي من الأوكسيجن والتخلص من الشعور بالانقباض والضغط النفسي.