 ″ضيف غير مرغوب فيه″..الملك خوان كارلوس يزور إسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2022

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أخبار

"ضيف غير مرغوب فيه"..الملك خوان كارلوس يزور إسبانيا

وصل خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق إلى بلاده في زيارة سريعة تستغرق عدة أيام للمرة الأولى منذ عامين، لكنها أثارت الكثير من الجدل في البلاد. فالملك تعرض يوما للشبهات، ولا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من زيارة بلاده.

خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق

تقول الصحف الإسبانية إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع الملك السابق من زيارة بلاده، لكنّ هناك معضلات أخلاقية

وصل الملك الإسباني السابق خوان كارلوس إلى بلاده مساء الخميس بعد مرور نحو عامين على وجوده بمنفاه في الإمارات، في زيارة فجرت انتقادات كبيرة.

مختارات

بعد غموض ساد لفترة حول المكان الذي لجأ إليه، أعلن متحدث باسم القصر الملكي الإسباني أن الملك السابق خوان كارلوس موجود في دولة الإمارات. خوان كارلوس كان قد غادر إسبانيا بعد أن لاحقته شبهات فساد وصفقات مع السعودية.

حتى الآن لاتوجد تأكيدات واضحة بشأن الجهة التي سيستقر بها ملك إسبانيا السابق، لكن صحفاً مرتبطة بالقصر الملكي قالت إنه يختبئ في أبوظبي، حيث إن لديه علاقات طيبة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

عقب فتح تحقيقات بحقه بشبهات تتعلق بالفساد وتلقي أموال من السعودية، قرر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة البلاد والعيش في بلد آخر لم يحدده، مشيراً إلى أن قراره يأتي من أجل عدم التأثير على ابنه الملك فيليب السادس.

وأفاد القصر الملكي في وقت سابق بأنّ خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش على خلفيّة فضائح مالية وأخرى تتعلّق بحياته الخاصّة يزور إسبانيا "في الفترة من الخميس 19 أيّار/مايو إلى الاثنين 23 أيّار/مايو". وأضاف أنّ الملك السابق سيقيم في سانخينخو في شمال غرب إسبانيا حيث يلتقي ابنه الملك فيليبي السادس الاثنين في مدريد قبيل عودته إلى أبوظبي.

وهبطت طائرة الملك الخاصّة، التي أقلعت من أبوظبي يوم الخميس، في مطار فيغو الصغير في غاليسيا، بشمال غرب إسبانيا. ونزل منها خوان كارلوس ببطء متّكئًا على عصا، وكانت ابنته إلينا الحاضرة الوحيدة من بين أفراد الأسرة الملكية للترحيب به.

كما حضر إلى المكان كثير من الفضوليين إلى جانب وسائل الإعلام كي يُحاولوا من وراء أسوار المطار أن يروا الملك السابق البالغ 84 عاماً الذي لم تطأ قدماه إسبانيا منذ آب/أغسطس 2020 والذي أثارت عودته الكثير من التكهّنات.

وتوجّه خوان كارلوس إلى سانخينخو حيث يحضر سباق قوارب في نهاية الأسبوع. 

زيارة سريعة

وقال بيدرو كابوس صديق خوان كارلوس لقناة تي.في.إي التلفزيونية الإسبانية الرسمية إن الملك السابق "في غاية السعادة لقدومه إلى هنا للاستجمام بعد أن أمضى عامين بالخارج ولممارسة رياضة يحبها جداً وهي سباق القوارب"، وأضاف أن الملك السابق - الذي يسير متكئاً على عصا - سيبحر بقارب مجهز ليناسب حالته".

ومن المقرر أن يلتقي الملك السابق بنجله، الملك فيليبي السادس، وزوجته صوفيا وبقية أسرته في قصر ثارثويلا قرب مدريد يوم الاثنين قبل أن يعود إلى أبوظبي، حيث "استقر بصفة دائمة"، بحسب بيان للبلاط الملكي. 

وتم تجنب قضاء الملك السابق ليلة الأحد- الاثنين في قصر ثارثويلا، حيث سيزور مدريد في اليوم الأخير فقط من رحلته لإسبانيا. ويرى مراقبون أن الملك قلق من تعرض العائلة المالكة لمزيد من الضرر. ويعيش خوان كارلوس في المنفى، بعيداً عن زوجته صوفيا (83 عاماً) وبقية أسرته ومنهم ابنه الملك الإسباني فيليبي السادس.

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اعتقال مغنٍ بتهمة إهانة نظام إسبانيا الملكي فماذا قال؟

وشدد القصر الملكي مساء الأربعاء على أن الملك السابق يغادر الاثنين إلى أبوظبي "حيث استقرّ بشكل دائم وثابت"، قبل أن يؤكّد أنّ خوان كارلوس يعتزم من الآن فصاعدًا العودة "بانتظام إلى إسبانيا" لرؤية "عائلته وأصدقائه"، على أن يبقى "في مكان إقامة خاص".

قلق حكومي

وقالت وزيرة الاقتصاد والمسؤولة الثانية في الحكومة ناديا كالفينيو في حديث إذاعي إن "المعلومات التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة" بشأن خوان كارلوس "مقلقة جداً... للمؤسسة (الملكية)" و"أعتقد أنه سيتعين عليه تقديم تفسيرات بلا أي شك".

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، عارضت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز بشدة إمكانية إقامة خوان كارلوس في قصر لازارزويلا، المقرّ الرسمي للملك الذي يتولى رئاسة الدولة. ووجّه الحزب اليساري الراديكالي "بوديموس"، عضو الائتلاف الحاكم، انتقادات حادّة للملك السابق.

من جهتها كتبت صحيفة "إل باييس" أنّه "لا يوجد سبب قانوني يمنع الملك السابق من السفر إلى إسبانيا، لكنّ هناك فيضًا من الأسباب الأخلاقيّة التي تُفسّر الاضطراب الناجم عن إعلان زيارته هذه".

ومنذ إغلاق التحقيقات لم تمانع الحكومة الإسبانية في زيارته البلاد وإن كان بعض الوزراء قد طلبوا منه أن يفصح عن تحركاته.

كان الملك برّر مغادرته بلاده بأنّه يريد "تسهيل ممارسة" ابنه فيلبي لواجباته في ضوء "العواقب العامة لبعض الأحداث الماضية في حياته الخاصة". وحتى قبل مغادرة خوان كارلوس إلى المنفى، قرر فيليبي في آذار/مارس 2020 التخلي عن ميراث والده وسحب مخصّصاته السنوية التي تقارب 200 ألف يورو. ولم تظهر تجاوزات الملك السابق إلا في السنوات الأخيرة من حكمه، ما أدّى إلى فتح سلسلة من التحقيقات.

يذكر أن خوان كارلوس، الذي كان ملكاً لإسبانيا في الفترة ما بين 1975 و2014، غادر البلاد سراً في الثالث من آب/أغسطس 2020، من أجل

"تسهيل" عمل فيليبي في ظل تصاعد اتهامات بشأن مخالفات مالية ضد والده كارلوس. ونأى الملك فيليبي السادس بنفسه عن والده، في محاولة لاستعادة صورة الملكية الإسبانية منذ توليه العرش في عام 2014.

ع.ح./و.ب. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • Der niederländische König Willem Alexander feiert mit seiner Frau Maxima, seinen drei Töchtern und seiner Mutter Beatrix den Königstag in Amsterdam.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    من السلف إلى الخلف

    ملك هولندا فيليم ألكسندر (يسار الصورة) حقق هدفا لا يزال الكثيرون من أولياء العهد ينتظرونه في أوروبا. أخيرا تسلم صولجان الحكم من والدته بياتريكس (يمين الصورة) التي تنازلت عن العرش في أبريل / نيسان 2013، تماما كما فعلت والدتها يوليانا عام 1980.

  • Links steht das noch amtierende Königspaar Juan Carlos und Sophia und daneben ihre Nachfolger Felipe und Letizia.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    بداية عهد جديد في اسبانيا

    خوان كارلوس أقبل قبل أيام على نفس الخطوة وتخلى عن العرش للأمير فيليبي الذي سيتعين عليه إجراء إصلاحات عميقة على المؤسسة الملكية. فضيحة صيد الفيلة في بوتسوانا ومحاكمة صهر الملك أثرت كثيرا على صورة القصر الملكي لدى الإسبان.

  • Die Ehefrau von Fürst Albert II von Monaco, Charlene, lehnt sich an die Schulter des Fürsten.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    خلافة مضمونة

    يتقلد ألبرت الثاني أمير موناكو مقاليد الحكم منذ عام 2005، واعتلى عرش الإمارة الصغيرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وعمره 47 عاما بعد وفاة والده الأمير راينر الثالث. ويبدو اليوم أنه ضمن أيضا خلافته المباشرة، ذلك أن زوجته شارلين التي توجها عام 2011 حامل، ومن المنتظر أن يرى المولود الجديد النور نهاية العام الجاري.

  • Prinz Guillaume von Luxemburg umarmt seine Frau Stephanie am Tag ihrer Hochzeit.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    قوة رغم الصغر

    يعيش الأمير غيوم سعادة غامرة منذ حفل الزفاف في 2012 مع زوجته شتيفاني. وليس من الواضح متى سيعتلي ولي عهد للوكسمبورغ عرش بلاده، فوالده الدوق الأكبر هنري يقود زمام الإمارة الصغيرة منذ عام 2000. وكما حدث في هولندا فإن والده جون تنازل عن الحكم وفتح ذلك الباب أمام جيل الشباب.

  • Das belgische Königspaar Mathilde und Philippe winkt den Besuchern zu.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    ملك لترسيخ الوحدة

    في دول البنلوكس، هناك تقليد يقوم على التخلي عن العرش في الوقت المناسب، ففي بلجيكا لم ينتظر الملك فليب وفاة والده حتى يعتلي العرش. ففي عام 2013 تنازل ألبرت عن العرش. وتبقى المهمة الأكبر للملك فليب هي توحيد البلاد المهددة بالانقسام.

  • Die schwedische Kronprinzessin Viktoria sitzt zwischen ihrem Ehemann Daniel (links) und ihrem Vater König Carl XVI. Gustaf.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    شعاع شمس في السويد

    تتمتع ولية عهد عرش السويد فيكتوريا بشعبية عارمة حتى قبل زواجها بدانييل (يسار الصورة) وميلاد ابنتها ستيلا محبوبة الجماهير في السويد. أما شعبية والدها الملك غوستاف كارل 16 فعانت كثيرا بسبب الفضائح. لذلك فإن الكثير من السويديين يتمنون اعتلاءها عرش البلاد في القريب العاجل.

  • Auf dem Balkon des Schlosses steht der dänische Kronprinz Frederik mit seiner Frau Mary und den vier Kindern.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    أسطورة دنمركية!

    تبدو أسرة ولي عهد الدنمرك فريدريك، زوجته ماري وأطفالهم الأربعة، كما في كتاب صور جميلة، لا ينقصها سوى تاج العرش. ولا شيء في الأفق يوحي بأن الملكة مارغاريت مستعدة للتنازل عن العرش في الوقت المنظور.

  • Die norwegische Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit sitzt mit seinen drei Kindern auf einer Bank.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    حداثة النرويج

    سبق للأمير هاكون أن تولى عام 2004 وبشكل مؤقت المهام التي كان يضطلع بها والده المريض الملك هارالد. وليس من الواضح متى ستسلم الأمير هاكون مقاليد الحكم وهو الذي يبلغ اليوم 42 عاما من العمر. فإلى جانب زوجته ميته ماريت يمثل هاكون اليوم وجه النرويج الحديثة.

  • Die Königin Elisabeth von England steht zwischen ihrem Sohn Thronfolger Charles und ihrem Enkel William.

    تنازل الملك، عاش الملك!

    ولي العهد الأبدي

    هل سيصبح الأمير تشارلز في يوم ما ملكا لبريطانيا؟ لا أحد يعرف، ربما بمن فيهم والدته الملكة إليزابيث الثانية. وربما لا يتناسب التنازل عن العرش مع فهمها لمسؤولية الحكم. وهناك الكثير من البريطانيين الذين يتمنون أن يتولى الحفيد وليام وزوجته كيت العرش في حالة وفاة الملكة أو تخليها عن الحكم.

    الكاتب: آندريا فيرفول / حسن زنينيد