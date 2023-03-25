 ضوضاء الشارع لا تهدد راحتك بل صحتك أيضاً! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.03.2023

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صحة

ضوضاء الشارع لا تهدد راحتك بل صحتك أيضاً!

العيش بمحاذاة طريق مزدحم قد يسبب للكثيرين الإزعاج بسبب ضوضاء المرور. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وفق ما كشفت عنه آخر الدراسات. ضجيج الشارع قد يتسبب للإنسان في عواقبة صحية لا تخطر على البال.

الضوضاء وتلوث الهواء يشكلان خطراً على صحة الإنسان

الضوضاء وتلوث الهواء يشكلان خطراً على صحة الإنسان

كشف دراسة سابقة أجريت على الطرق الرئيسية التي تسيرعليها أكثر من ثلاثة ملايين مركبة سنوياً بعدة مدن ألمانية، أن عدد الأشخاص المعرضين للضوضاء في مدن مثل إرفورت ويينا وفايمار مرتفع بشكل خاص.

مختارات

ولا تتوقف أضرار هذه الضوضاءعند الإزعاج ولكن لها عواقب صحية خطيرة، وفق ما كشف عن الخبراء المشرفون على الدراسة  التي نشرت نتائجها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية. هذه العواقب قد تبدأ باضطرابات النوم وتصل إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو الاكتئاب.

في المقابل كشفت دراسة جديدة شارك فيها خبراء من جامعة أكسفورد وجامعة بكين العلاقة بين الانزعاج طويل الأمد من ضوضاء الشوارع و ارتفاع ضغط الدم. نتائج الدراسة نشرت في مجلة "JACC Advances" الصادرة باللغة الإنجليزية.

وأجرى الفريق تحليلًا  شاملاً بالاعتماد على بينات السكان على الطرق المزدحمة مثل عنوان السكن، كما تم تحديد وتيرة ارتفاع ضغط الدم بين المشاركين من خلال تقييم السجلات الطبية.

بعد ذلك قام الباحثون بتقدير العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم و ضجيج الشارع في عينة تحليلية لأكثر من 240 ألف مشارك لم يعانوا من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة.

صحتك بين يديك - الضوضاء وآثارها على الصحة

الضوضاء والتلوث خطر على الإنسان

خلال فترة المتابعة التي دامت لأكثر من ثماني سنوات، تم تسجيل 21.140 حالة من ارتفاع ضغط الدم الأولي بين المشاركين في الدراسة، حسبما أفاد الفريق. وهو مايدل على أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضوضاء المرور على الطرق السريعة، قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم كما أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم  قد يزداد مع زيادة التعرض للضوضاء.

حتى بعد أن أخذ الفريق في الاعتبار التعرض للمواد الجسيمية وثاني أكسيد النيتروجين، ظلت العلاقة قائمة. وأضاف الباحثون أن المشاركين الذين تعرضوا في الوقت الواحد للضوضاء وتلوث الهواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، لأن تلوث الهواء يلعب أيضاً دوراً  في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو ما أثبتته نتائج دراسات سابقة مختلفة.

فعلى سبيل المثال، وجدت ورقة بحثية عام 2021 أن الشباب معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم من تلوث الهواء.

ويأمل الباحثون أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى إرشادات أكثر صرامة من أجل حماية الضوضاء، وتحسين ظروف الطرق، وتخطيط حضري مدروس بشكل أفضل، وتطوير تقنيات جديدة للمركبات الأقل ضجيجاً.

ويقول مؤلف الدراسة، جياندونغ تشانغ من جامعة نورث كارولينا إنّ "البيانات المقدمة في هذه المقالة تقدم دليلاً أفضل على أن التقليل من ضوضاء المرور على الطرق وتلوث الهواء يمكن أن يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية على المستويين الفردي والمجتمعي".

إ.م

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

  • حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية