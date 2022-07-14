ضوء الأشعة فوق البنفسجية ضد الصدفية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أشعة الشمس تساعد من ناحية الجسم على إنتاج فيتامين د، ولكنها من ناحية أخرى قد تزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان الجلد. يتوقف الأمر على الجرعة الصحيحة. وهذا ينطبق على علاج الصدفية أيضا.
بعض الدول أكثر حظا عن غيرها من حيث شدة أشعة الشمس فيها. ولكن يبدو أن حسن الحظ لا يقتصر هنا فقط على التمتع بأشعة الشمس الدافئة؛ حيث تشير دراسة للتأثير الإيجابي لذلك على معدل الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا .. كيف؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول