ضوء الأشعة فوق البنفسجية ضد الصدفية

هل أشعة الشمس وراء انخفاض حالات الوفاة بكورونا؟

بعض الدول أكثر حظا عن غيرها من حيث شدة أشعة الشمس فيها. ولكن يبدو أن حسن الحظ لا يقتصر هنا فقط على التمتع بأشعة الشمس الدافئة؛ حيث تشير دراسة للتأثير الإيجابي لذلك على معدل الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا .. كيف؟