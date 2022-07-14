 ضوء الأشعة فوق البنفسجية ضد الصدفية | صحتك بين يديك | DW | 14.07.2022

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صحتك بين يديك

ضوء الأشعة فوق البنفسجية ضد الصدفية

أشعة الشمس تساعد من ناحية الجسم على إنتاج فيتامين د، ولكنها من ناحية أخرى قد تزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان الجلد. يتوقف الأمر على الجرعة الصحيحة. وهذا ينطبق على علاج الصدفية أيضا.

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