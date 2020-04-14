 ضل طريقه منذ مغادرته ليفربول.. كوتينيو طائر بلا وجهة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ضل طريقه منذ مغادرته ليفربول.. كوتينيو طائر بلا وجهة

كالطائر المنفرد بعيدا عن عقلية الفريق الجماعية لعب البرازيلي فيلبي كوتينيو مع بايرن موسما يتيماً واحداً، بعد إعارته من برشلونة. هل أضاعت هذه الموهبة طريقها بعد الرحيل عن ليفربول؟

كوتينيو في مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر بلغراد الصربي في ملعب أليانس أرينا في ميونيخ 18.09.2019

لم يتأقلم كوتينيو مع عقلية وطريقة لعب بايرن ميونيخ ولم يحقق للنادي البافاري ما كانت ينتظره منه

موسم واحد لعبه البرازيلي فيليبي كوتينو في صفوف بايرن ميوينخ، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من برشلونة. لم يحقق ما كان هو يصبو إليه ولا ما كان يرغب فيه النادي البافاري نفسه.

ولعل الخطأ الذي ارتكبه كوتينيو بالانتقال في موسم 2018 من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة الإسباني مازال يلاحقه، حسبما يرى أيضا مواطنه هداف بايرن السابق جيوفاني إلبر في حوار مع موقع goal "بعد مجيئة من برشلونة أمل الجميع أن يرجع مستواه إلى الفترة التي كان يلعب فيها مع ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة ومعاناته خلال موسم كامل هناك. أعتقد أن ذلك الموسم بقي في رأسه يلاحقه".

مختارات

رغم الأداء المتواضع اقتنص دورتموند نقاط المباراة الثلاث من مضيفه فرايبورغ. وبينما فاز ماينز وغلاد باخ في مباراتيهما تعملق بايرن ميونيخ واكتسح هوفنهايم في "مباراة غريبة" شهدت إضراب لاعبي الفريقين بسبب تصرف للجماهير. (29.02.2020)

ولعب كوتينو خمسة مواسم مع ليفربول، من 2013 حتى 2018، ثم لعب موسما واحدا غير موفق مع برشلونة، وانتقل على سبيل الإعارة إلى بايرن، مع إمكانية شراء خدماته، وتنتهي فترة الإعارة حتى الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران القادم. وبايرن كما يبدو عزف عن الرغبة في بقاء البرازيلي ذي الـ 27 عاماً، لعدم تأقلمه مع عقلية الفريق، كما يرى أيضا مهاجم بايرن السابق إلبر "كوتينيو من صنف اللاعبين الذين إذا لم يجدوا مكانهم في الفريق وطريقة لعبه، يبقون في مسارهم ولا يقولون نحن في هذا الفريق وسنرتب الأمور معه".  ويختم بالقول إن كوتينيو بحاجة إلى عودة ثقته بنفسه "بشيء من الغضب الداخلي".

جيوفاني إلبر الذي لعب في مركز المهاجم للنادي البافاري منذ 1997 وحتى نهاية موسم 2003، عرف جيدا عقلية اللعب الجماعي في ميونيخ وتأقلم معها، وحقق الكثير من الانجازات في بافاريا ومازال واحدا من أكثر اللاعبين السابقين المحبوبين للجماهير ولإدارة النادي.

ويعاني كوتينيو من إصابة منذ أسابيع، فيما يأمل مدرب بايرن هانزي فليك أن يتمكن البرازيلي من المشاركة مع الفريق في ختام الدوري.

ع.خ/ ع.ج

  • Es stehen sich am 3. Juni 1967 am letzten Spieltag der Saison 1966/1967 Borussia Dortmund und der FC Bayern München gegenüber. Das Spiel endete 4:0 für Dortmund. Die Dortmunder bejubeln einen Treffer. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    فوز ساحق على "الأرض الحمراء"

    إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.

  • Es stehen sich am 27. November 1971 der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. Das Spiel endete 11:1 für Bayern München. Der Münchener Gerd Müller (2.v.l.) während dem Spiel. (Foto: dpa)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    سيناريو الفوز الأكبر

    لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.

  • Fußball FC Bayern München - Borussia Dortmund Frank Mill (picture-alliance/Sven Simon)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟

    هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...

  • Du Heulsuse! - Kontroverse zwischen Matthäus und Möller nach einem Foul (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيها البكّاء!

    كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.

  • Torwart Oliver Kahn (Bayern) verliert die Beherrschung und gefährdet vorsätzlich mit gestrecktem Bein die Gesundheit von Stephane Chapuisat (BVB, li.) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو

    حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    معركة للمتهورين

    المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.

  • Giovane Elber (li., Bayern) mit einem Nasenstüber für Torwart Jens Lehmann (BVB) (Foto: imago)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مواجهة عدائية

    استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.

  • Bildergalerie Borussia Dortmund FC Bayern München (imago/MIS)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    مهاجم يحمي شباك دورتموند

    في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.

  • BVB-Spieler feiern Pokalsieg

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    أيما إذلال!

    فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.

  • UEFA Champions League Finale (FC Bayern München gegen Borussia Dortmund) (Reuters)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    آرين روبن وهدفه الذهبي

    كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.

  • Borussia Dortmund - Bayern München (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    السمعة أولاً

    يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.

  • Deutschland Bayern München gegen Borussia Dortmund (imago/ActionPictures/P. Schatz)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حصيلة ثقيلة

    في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.

  • Fußball Bundesliga 10. Spieltag | Borussia Dortmund v Bayern München | Jubel Marco Reus (Reuters/W. Rattay)

    مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

    حفل رويس القادم؟

    مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم


 

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga RB Leipzig vs 1.FC Köln Tor Werner 1:0

فيروس كورونا يقلب موازين سوق انتقالات الدوري الألماني 14.04.2020

توقف النشاط الكروي بسبب كورونا أدى إلى إيقاف سوق الانتقالات مؤقتاً في الدوري الألماني، فمن هم النجوم الذين قد ينتقلون لأندية جديدة هذا الصيف؟ما مصير هؤلاء النجوم في سوق الانتقالات الصيفي؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ضل طريقه منذ مغادرته ليفربول.. كوتينيو طائر بلا وجهة

الكرة الإنجليزية تقترب من العودة بعد توقف بسبب كورونا

بروتوكول صارم من المنزل إلى الملعب لاستئناف الدوري الألماني

مع عودة الدوري الألماني ـ تحذير من تلاعب المراهنين بالنتائج

طبيب رياضي لـDW: لكورونا أضرار بعيدة المدى على اللاعبين

فيتل بطل العالم أربع مرات يترك فريق فيراري لسباقات فورملا 1