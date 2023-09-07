 ضغوط متزايدة على منتخب ألمانيا.. ومستقبل فليك في خطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.09.2023

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رياضة

ضغوط متزايدة على منتخب ألمانيا.. ومستقبل فليك في خطر

مع اقتراب البطولة الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا يواصل المشجعون الألمان ولاعبون سابقون إعلان تذمرهم من المنتخب، بسبب النتائج المخيبة للآمال، الأمر الذي يشكل ضغطا على المنتخب. مواجهة اليابان وفرنسا قد تكون حاسمة للمدرب.

Vor Fußball-WM Katar | DFB Hansi Flick im Training

يلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني وديا في فولفسبورغ يوم السبت المقبل ( التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، ليواجه بعدها في مباراة تتجه له الأنظار منذ الآن المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم يوم الثلاثاء المقبل في دورتموند. وقد يفقد المدرب هانز فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.

وخسرت ألمانيا، التي لا تشارك في تصفيات بطولة أوروبا بصفتها صاحبة الأرض، أمام كولومبيا وبولندا بينما تعادلت مع أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.

 وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر / كانون الأول، ما يضع المدرب فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان يوم السبت واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

وفي حوار مع صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليوم الخميس  (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023)  انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ أداء المدرب الألماني واللاعبين. وقال "لا أرى فريقاً على أرض الملعب. أرى بالفعل لاعبين عدوانيين" !.

مختارات

بعد التصريحات الحادة التي أدلى بها لاعب المنتخب السابق ماتياس زامر بشأن حال كرة القدم الألمانية، أبدى رودي فولر مدير المنتخب الألماني تفهما لهذه الانتقادات  في مقابلة لصحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية. ووصف زامرالواقع الرياضي الألماني بأنه يمر في "أزمة".

وفي ظل الانتقادات المتواصلة لأداء الللاعبين؛ قال يوناس هوفمان لاعب وسط ألمانيا إن "لاعبي منتخب بلاده يشعرون بالضغط قبل خوض وديتين أمام اليابان وفرنسا مع معاناة الفريق قبل ثمانية أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.". وأضاف هوفمان أن الخسارة المفاجئة 2-1 أمام اليابان في دور المجموعات لكأس العالم الماضية أدت إلى الخروج المبكر لألمانيا من المسابقة، وهو ما يشغل ذهن اللاعبين بشكل أكبر.

ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.

من جانبه أكد ليروى ساني لاعب بايرن  ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم على الأهمية الكبيرة لمباراتي  المنتخب الألماني الوديتين أمام منتخبي اليابان وفرنسا في الأيام  القليلة المقبلة، كما حذر من تأثير إقامة بطولة  كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) في ألمانيا على الفريق.

وأوضح ساني في تصريحات إلى صحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم "كلما كثرت النتائج والعروض السلبية، سيكون من الصعب إشعال حماس  الجماهير تجاه البطولة الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا. نحتاج بالتأكيد  للشعور بالنجاح في البطولة الأوروبية". وأضاف: "علينا أن نقدم أداء جيدا الآن لنضع أساسا لبطولة أوروبية ناجحة  في 2024".

في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، سيسافر المنتخب الألماني إلى الولايات  المتحدة الأمريكية من أجل جولة جديدة من المباريات الودية من أجل تحسين الأداء وخلق انسجام أكثر بين اللاعبين. لكن قبل ذلك فالمشجعون ينتظرون نتائج إيجابية أمام اليابان وفرنسا.

ع.ع (د ب أ، رويترز)

  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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