ضغوط متزايدة على منتخب ألمانيا.. ومستقبل فليك في خطر

يلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني وديا في فولفسبورغ يوم السبت المقبل ( التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، ليواجه بعدها في مباراة تتجه له الأنظار منذ الآن المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم يوم الثلاثاء المقبل في دورتموند. وقد يفقد المدرب هانز فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.

وخسرت ألمانيا، التي لا تشارك في تصفيات بطولة أوروبا بصفتها صاحبة الأرض، أمام كولومبيا وبولندا بينما تعادلت مع أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.

وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر / كانون الأول، ما يضع المدرب فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان يوم السبت واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

وفي حوار مع صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023) انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ أداء المدرب الألماني واللاعبين. وقال "لا أرى فريقاً على أرض الملعب. أرى بالفعل لاعبين عدوانيين" !.

بعد التصريحات الحادة التي أدلى بها لاعب المنتخب السابق ماتياس زامر بشأن حال كرة القدم الألمانية، أبدى رودي فولر مدير المنتخب الألماني تفهما لهذه الانتقادات في مقابلة لصحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية. ووصف زامرالواقع الرياضي الألماني بأنه يمر في "أزمة".

وفي ظل الانتقادات المتواصلة لأداء الللاعبين؛ قال يوناس هوفمان لاعب وسط ألمانيا إن "لاعبي منتخب بلاده يشعرون بالضغط قبل خوض وديتين أمام اليابان وفرنسا مع معاناة الفريق قبل ثمانية أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.". وأضاف هوفمان أن الخسارة المفاجئة 2-1 أمام اليابان في دور المجموعات لكأس العالم الماضية أدت إلى الخروج المبكر لألمانيا من المسابقة، وهو ما يشغل ذهن اللاعبين بشكل أكبر.

ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.

من جانبه أكد ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم على الأهمية الكبيرة لمباراتي المنتخب الألماني الوديتين أمام منتخبي اليابان وفرنسا في الأيام القليلة المقبلة، كما حذر من تأثير إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) في ألمانيا على الفريق.

وأوضح ساني في تصريحات إلى صحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم "كلما كثرت النتائج والعروض السلبية، سيكون من الصعب إشعال حماس الجماهير تجاه البطولة الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا. نحتاج بالتأكيد للشعور بالنجاح في البطولة الأوروبية". وأضاف: "علينا أن نقدم أداء جيدا الآن لنضع أساسا لبطولة أوروبية ناجحة في 2024".

في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، سيسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جولة جديدة من المباريات الودية من أجل تحسين الأداء وخلق انسجام أكثر بين اللاعبين. لكن قبل ذلك فالمشجعون ينتظرون نتائج إيجابية أمام اليابان وفرنسا.

ع.ع (د ب أ، رويترز)