ضغوط على شولتس لتعجيل تصويت الثقة و"هابيك يريد المستشارية"

فيما نقل موقع "دير شبيغل" الألماني أن وزير الاقتصاد هابيك أعلن رسميا داخل أوساط حزبه، عزمه الترشح للمستشارية، زعيم المعارضة يواصل ضغطه على المستشار شولتس من أجل التبكير في التصويت على سحب الثقة من الائتلاف الحكومي.

اتهم زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، المستشار أولاف شولتس بالمماطلة بسبب رفضه إجراء تصويت سريع على الثقة في الحكومة. وقال ميرتس -وهو مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية- في برلين اليوم الجمعة الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني 2024 إن إرجاء التصويت للعام المقبل أمر "غير مسؤول"، متهما شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإعطاء الأولوية لمصالحه الحزبية، وطالبه بربط بيانه الحكومي المقرر في البرلمان الأربعاء المقبل (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، بالتصويت على الثقة.

وأعلن شولتس خطة لإجراء تصويت على الثقة في 15 يناير / كانون الثاني من العام القادم، بعدما أقال وزير المالية كريستيان ليندنر أول أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى لانسحاب الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه ليندنر من الحكومة. وفي حال تم اعتماد التاريخ المذكور، فلا بد من إجراء انتخابات مبكرة بعد 60 يوما وفق مقتضيات الدستور، وهو ما سيعادل نهاية مارس / آذار المقبل.

فريدريش ميرتس، مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار. صورة من: Lisi Niesner/REUTERS

المعارضة تضغط من أجل انتخابات مبكرة

ويفترض ميرتس والتحالف المسيحي أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة في 19 يناير / كانون الثاني 2025 إذا طلب شولتس التصويت على الثقة الأسبوع المقبل، وسيكون هذا قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب. وأبلغ ميرتس الكتلة البرلمانية عن محادثته مع شولتس في اليوم السابق، وقال: "لم يرَ المستشار نفسه في وضع يسمح له بإعطائي تفسيرا معقولا لسبب طرحه التصويت على الثقة خلال شهرين وليس الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه يعتقد أن المستشار يحاول حاليا إجراء عمليات تصويت في البرلمانلـ "استغلالها في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي" الذي ينتمي إليه.

في ذات الوقت، سخر مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، من روبيرت هابيك، وزير الاقتصاد، وذلك قبل ساعات قليلة قبل صدور تقرير من مجلة "دير شبيغل" يفيد بأن السياسي المنتمي لحزب الخضر أخبر أعضاء حزبه بشكل رسمي عن نيته الترشح لمنصب المستشار. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في برلين: "التصريح الذاتي للترشح لمنصب المستشار بنسبة تأييد من الناخبين يبلغ 9% ينطوي بالتأكيد على عنصر فكاهي"، مضيفا أنه سيتعين على حزب الخضر بعد ذلك "العمل على معالجة هذا الأمر مع أنفسهم ومع ناخبيهم".

المستشار الألماني يدعو إلى التصويت على الثقة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"هابيك من حزب الخضر يريد منصب المستشار"

وبينما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هابيك يعتزم الجمعة الترشح رسميا للمنصب ، نشر موقع شبيغل الإعلامي الإلكتروني حصوله على معلومات تفيد بأن هابيك قام بذلك بالفعل. ومن المقرر إجراء انتخابات لاختيار المرشح عن حزب الخضر في الانتخابات العامة خلال المؤتمر العام للحزب الذي يبدأ يوم الجمعة من الأسبوع المقبل في مدينة فيسبادن. ويسعى هابيك إلى الحصول على دعم المندوبين خلال المؤتمر العام. وكان قد ألمح بالفعل إلى هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس.

وبعد ما يقرب من ست سنوات من إغلاق حساباته على منصتي تويتر وفيسبوك عاد هابيك إلى منصة "إكس" وكتب: "من السهل ترك أماكن مثل هذه للصارخين والشعبويين، لكن تسهيل الأمر لا يمكن أن يكون هو الحل. ليس اليوم. ليس هذا الأسبوع. ليس في هذا الوقت. لهذا السبب عدت إلى إكس". ويوجد حاليا على "إنستغرام" أيضا حساب لهابيك.

ع.م / و.ب (د ب أ)