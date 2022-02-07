ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟

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ضغوط دولية متزايدة على الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إعلانه عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ سعيد لهذه الضغوط؟
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضيه.
أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء. وشدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
قامت قوات الأمن التونسية بإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعت موظفيه من دخوله، حسب تصريح رئيس المجلس. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن حل المجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء في البلاد.
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