ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟

مصدر قضائي: الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

قامت قوات الأمن التونسية بإغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعت موظفيه من دخوله، حسب تصريح رئيس المجلس. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن حل المجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء في البلاد.