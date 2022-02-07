 ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟ | مسائية DW | DW | 08.02.2022

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مسائية DW

ضغوط على سعيّد بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ؟

ضغوط دولية متزايدة على الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إعلانه عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل يرضخ سعيد لهذه الضغوط؟

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