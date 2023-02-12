ضغوط سياسية على أردوغان قبل الانتخابات بسبب تداعيات الزلزال

اليوم السادس للزلزال.. عمليات الإنقاذ مستمرة في تركيا وسوريا

مع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين. بيد أنّ فرق الإنقاذ، وفي سباق مع الزمن، تواصل عملها، فيما أعلن فيه الجيش النمساوي استئناف عملياته بعد توقف بسبب "مخاوف أمنية".