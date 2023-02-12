 ضغوط سياسية على أردوغان قبل الانتخابات بسبب تداعيات الزلزال | DW الأخبار | DW | 13.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ضغوط سياسية على أردوغان قبل الانتخابات بسبب تداعيات الزلزال

بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، تزايد الضغوط على أردوغان قبل الانتخابات التي يطمح فيها بولاية جديدة. والمعارضة ترى في الكارثة منعطفا سياسيا جديدا.

المزيد من المركز الإعلامي

أعمال نهب واضطرابات مدنية في بعض المناطق نُعيق جهود فرق الإنقاذ للعثور على ناجين متبقين.

السلطات التركية تعتقل العشرات وأعمال نهب واضطرابات مدنية تعيق عمل فرق الإنقاذ 12.02.2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما لا يقل عن 912 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف جراء زلزال بقوة 7.8 درجة.

تركيا: وفاة المئات في زلزال يشكل أكبر كارثة منذ عقود 06.02.2023

جهود الإنقاذ في تركيا متواصلة وأردوعان يواجه انتقادات لتأخر الحكومة في تكثيف جهودها وتأخر مساعدتها.

جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات 11.02.2023

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

إردوغان يقول إن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم من المستحيلات 09.02.2023

المزيد DW الأخبار

نساء في السودان يتعلمن رياضة الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع... تعرف على مبادرة جودو للنساء في السودان!

نساء في السودان يتعلمن رياضة الجودو لحماية أنفسهن من عنف الشارع. 13.02.2023

كييف تواجه مشلكة نقص متفاقم في الذخيرة

أوكرانيا: معارك مستمرة ونقص في الذخيرة 13.02.2023

روايات ناجين في قرية احتلتها روسيا شرق أوكرانيا

انباء متضاربة عن جبهة باخموت والقوات الأوكرانية تؤكد عدم الاستسلام 13.02.2023

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك.

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة 13.02.2023

اقرأ أيضا

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

زلزال تركيا ـ هل يطيح بأردوغان في الانتخابات القادمة؟ 13.02.2023

أدى الزلزال العنيف، إلى جانب إيقاع عشرات الآلاف الضحايا والدمار الكبير، إلى خلط الأوراق السياسية في تركيا قبل 3 أشهر من موعد لانتخابات، التي قد لا تنعقد في موعدها. فهل تستغل المعارضة الوقت والغضب الشعبي للإطاحة بأردوغان؟

10.02.2023 Menschen beklagen den Tod ihrer Angehörigen. Die Türkei hat nach den tödlichen Erdbeben in den südlichen Provinzen eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

زلزال تركيا .. حزن ممزوج بالغضب وأسئلة تنتظر الإجابة! 13.02.2023

مع توالي الأيام يتضح حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. وأيضا تُطرح أسئلة عن سبب انهيار عشرات الآلاف من المبان الجديدة ومن يتحمل المسؤولية؟ صحفي في عين المكان يبحث عن إجابات.

Ein deutsches Rettungsteam unter Leitung der nordrhein-westfälischen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Die Teams von I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey und BRH Bundesverband Rettungshunde hatten über 50 Stunden daran gearbeitet, die Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. +++ dpa-Bildfunk +++

اليوم السادس للزلزال.. عمليات الإنقاذ مستمرة في تركيا وسوريا 11.02.2023

مع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين. بيد أنّ فرق الإنقاذ، وفي سباق مع الزمن، تواصل عملها، فيما أعلن فيه الجيش النمساوي استئناف عملياته بعد توقف بسبب "مخاوف أمنية".

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

أردوغان يقر بوجود مشكلات في الاستجابة لكارثة الزلزال 08.02.2023

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف وفق حصيلة جديدة، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بوقوع مشكلات في الاستجابة للكارثة.