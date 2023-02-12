ضغوط سياسية على أردوغان قبل الانتخابات بسبب تداعيات الزلزال

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بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، تزايد الضغوط على أردوغان قبل الانتخابات التي يطمح فيها بولاية جديدة. والمعارضة ترى في الكارثة منعطفا سياسيا جديدا.
أدى الزلزال العنيف، إلى جانب إيقاع عشرات الآلاف الضحايا والدمار الكبير، إلى خلط الأوراق السياسية في تركيا قبل 3 أشهر من موعد لانتخابات، التي قد لا تنعقد في موعدها. فهل تستغل المعارضة الوقت والغضب الشعبي للإطاحة بأردوغان؟
مع توالي الأيام يتضح حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. وأيضا تُطرح أسئلة عن سبب انهيار عشرات الآلاف من المبان الجديدة ومن يتحمل المسؤولية؟ صحفي في عين المكان يبحث عن إجابات.
مع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين. بيد أنّ فرق الإنقاذ، وفي سباق مع الزمن، تواصل عملها، فيما أعلن فيه الجيش النمساوي استئناف عملياته بعد توقف بسبب "مخاوف أمنية".
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف وفق حصيلة جديدة، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بوقوع مشكلات في الاستجابة للكارثة.
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