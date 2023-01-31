 ضغوط داخلية متزايدة على ماكرون.. كيف يريد احتواءها؟ | مسائية DW | DW | 17.03.2023

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مسائية DW

ضغوط داخلية متزايدة على ماكرون.. كيف يريد احتواءها؟

تصاعد الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا وسط توتر متزايد في المشهد السياسي.. فإلى أين تتجه الأوضاع في فرنسا؟

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مسائيةDW : احتجاجات حاشدة في فرنسا، هل تتراجع الحكومة عن قرارتها؟

مسائيةDW : احتجاجات حاشدة في فرنسا، هل تتراجع الحكومة عن قرارتها؟ 31.01.2023

28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

ابنة أخت المرشد الأعلى خامنئي تدين النظام الإيراني 16.12.2022

احتجاجات وتظاهرات في فرنسا.. كيف يريد ماكرون احتواءها؟

احتجاجات وتظاهرات في فرنسا.. كيف يريد ماكرون احتواءها؟ 17.10.2022

صدف خادم ملاكمة إيرانية تعيش في منفاها الفرنسي وتخشى العودة إلى إيران بسبب عدم ارتدائها للحجاب في فرنسا.

الملاكمة الإيرانية صدف خادم تكسر الحجاب وتتحدث عن المظاهرات في إيران 21.10.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

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17.3.2023*** Protesters gather for a demonstration on Place de la Concorde after the French government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49,3 of the constitution, in Paris on March 16, 2023. - The French president on March 16 rammed a controversial pension reform through parliament without a vote, deploying a rarely used constitutional power that risks inflaming protests. The move was an admission that his government lacked a majority in the National Assembly to pass the legislation to raise the retirement age from 62 to 64. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

فرنسا: اشتباكات وطرح لحجب الثقة على خلفية إصلاح نظام التقاعد 17.03.2023

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.

March 7, 2023, Clermont Ferrand, Auvergne Rhone Alpes, France: According to the CGT trade union, in Clermont-Ferrand, over 30.000 people marched on the streets. Nationwide strikes and protests across France against the pensions reform. Here, in Clermont-Ferrand, central France. Clermont Ferrand France - ZUMAf173 20230307_zip_f173_002 Copyright: xAdrienxFillonx

فرنسا.. تراجع الزخم في يوم التعبئة السابع ضدّ قانون التقاعد 11.03.2023

سجلت جهات مختلفة في فرنسا تراجعاً في أعداد المشاركين في التظاهرات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد. وتقول وزارة الداخلية إن 368 ألف شخص تظاهروا اليوم السبت في كامل البلاد، وهو رقم أقل من عدد المشاركين المسجل الثلاثاء الماضي.

Protesters march during a demonstration against plans to push back France's retirement age, in Paris, Saturday, Feb. 11, 2023. France is bracing itself for a fourth round of nationwide protests against President Emmanuel Macron's plans to reform pensions but key transports unions have not called for strikes allowing trains and the Paris metro to run this time. (AP Photo/Lewis Joly)

فرنسا ـ يوم تحرك حاسم في المواجهة حول مشروع تعديل نظام التقاعد 07.03.2023

تتصاعد حركة الاحتجاج في فرنسا ضد مشروع لتعديل النظام التقاعدي يستعد البرلمان لإقراره. تسعى الحكومة رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، فيما تقول المعارضة إنه سيلحق الضرر خصوصاً بالأشخاص الذين يؤدون أعمالًا شاقة.

March 7, 2023, Clermont Ferrand, Auvergne Rhone Alpes, France: According to the CGT trade union, in Clermont-Ferrand, over 30.000 people marched on the streets. Nationwide strikes and protests across France against the pensions reform. Here, in Clermont-Ferrand, central France. Clermont Ferrand France - ZUMAf173 20230307_zip_f173_002 Copyright: xAdrienxFillonx

أكثر من مليون متظاهر احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد في فرنسا 07.03.2023

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 1.28 مليون شخص شاركوا في مظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قدر الاتحاد العمالي العام الأعداد بنحو 3.5 مليون شخص. يراهن الرئيس ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء.