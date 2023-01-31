ضغوط داخلية متزايدة على ماكرون.. كيف يريد احتواءها؟

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تصاعد الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا وسط توتر متزايد في المشهد السياسي.. فإلى أين تتجه الأوضاع في فرنسا؟
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
سجلت جهات مختلفة في فرنسا تراجعاً في أعداد المشاركين في التظاهرات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد. وتقول وزارة الداخلية إن 368 ألف شخص تظاهروا اليوم السبت في كامل البلاد، وهو رقم أقل من عدد المشاركين المسجل الثلاثاء الماضي.
تتصاعد حركة الاحتجاج في فرنسا ضد مشروع لتعديل النظام التقاعدي يستعد البرلمان لإقراره. تسعى الحكومة رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، فيما تقول المعارضة إنه سيلحق الضرر خصوصاً بالأشخاص الذين يؤدون أعمالًا شاقة.
قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 1.28 مليون شخص شاركوا في مظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قدر الاتحاد العمالي العام الأعداد بنحو 3.5 مليون شخص. يراهن الرئيس ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء.
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