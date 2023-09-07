ضغط متزايد على منتخب ألمانيا ومستقبل فليك في خطر

يلتقي المنتخب الألماني نظيره الياباني وديا في فولفسبورغ يوم السبت المقبل ( التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، ليواجه بعدها في مباراة تتجه له الأنظار منذ الآن المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم يوم الثلاثاء المقبل في دورتموند. وقد يفقد المدرب هانز فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.
وخسرت ألمانيا، التي لا تشارك في تصفيات بطولة أوروبا بصفتها صاحبة الأرض، أمام كولومبيا وبولندا بينما تعادلت مع أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.
وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر / كانون الأول، ما يضع المدرب فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان يوم السبت واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.
وفي حوار مع صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليوم الخميس (السابع من سبتمبر/ أيلول 2023) انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ أداء المدرب الألماني واللاعبين. وقال "لا أرى فريقاً على أرض الملعب. أرى بالفعل لاعبين عدوانيين" !.
بعد التصريحات الحادة التي أدلى بها لاعب المنتخب السابق ماتياس زامر بشأن حال كرة القدم الألمانية، أبدى رودي فولر مدير المنتخب الألماني تفهما لهذه الانتقادات في مقابلة لصحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية. ووصف زامرالواقع الرياضي الألماني بأنه يمر في "أزمة".
وفي ظل الانتقادات المتواصلة لأداء الللاعبين؛ قال يوناس هوفمان لاعب وسط ألمانيا إن "لاعبي منتخب بلاده يشعرون بالضغط قبل خوض وديتين أمام اليابان وفرنسا مع معاناة الفريق قبل ثمانية أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.". وأضاف هوفمان أن الخسارة المفاجئة 2-1 أمام اليابان في دور المجموعات لكأس العالم الماضية أدت إلى الخروج المبكر لألمانيا من المسابقة، وهو ما يشغل ذهن اللاعبين بشكل أكبر.
ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.
من جانبه أكد ليروى ساني لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم على الأهمية الكبيرة لمباراتي المنتخب الألماني الوديتين أمام منتخبي اليابان وفرنسا في الأيام القليلة المقبلة، كما حذر من تأثير إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) في ألمانيا على الفريق.
وأوضح ساني في تصريحات إلى صحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم "كلما كثرت النتائج والعروض السلبية، سيكون من الصعب إشعال حماس الجماهير تجاه البطولة الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا. نحتاج بالتأكيد للشعور بالنجاح في البطولة الأوروبية". وأضاف: "علينا أن نقدم أداء جيدا الآن لنضع أساسا لبطولة أوروبية ناجحة في 2024".
في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، سيسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جولة جديدة من المباريات الودية من أجل تحسين الأداء وخلق انسجام أكثر بين اللاعبين. لكن قبل ذلك فالمشجعون ينتظرون نتائج إيجابية أمام اليابان وفرنسا.
ع.ع (د ب أ، رويترز)
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا
بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب بوسكاس بودابيست - المجر
ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا
معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا
هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا
ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
كامب نو، برشلونة - اسبانيا
كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ويمبلي، لندن - انجلترا
افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا
نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا
يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا
بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب فرنسا، باريس - فرنسا
تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م