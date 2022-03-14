ضغط إيراني وتركي على أكراد سوريا والعراق.. ما المآلات؟

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تركيا تهدد بشن المزيد من الهجمات ضد أكراد سوريا والعراق وإيران تقصف فصائل كردية إيرانية معارضة في شمال العراق.. والأمم المتحدة تحذر من التصعيد.. كيف تتعامل أربيل وبغداد مع الوضع الراهن؟
شنّت إيران ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة في كردستان العراق بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل، التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.
شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
غداة غارات جوية تركية على قواعد للأكراد بشمال سوريا والعراق، دعت ألمانيا أنقرة إلى ردّ يتوافق مع القانون الدولي. فيما جدد أردوغان تحذيراته من أن من يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، ملمحا لشن عملية برية بشمال سوريا.
تسعى إيران إلى إضفاء الطابع الكردي على حركة الاحتجاجات التي انتشرت في عموم البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني. ولذلك تقوم بقصف مواقع في كردستان العراق بزعم أن من تصفهم بـ"إرهابيين"، يقفون وراء الاحتجاجات. فما حقيقة ذلك؟
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