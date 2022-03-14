ضغط إيراني وتركي على أكراد سوريا والعراق.. ما المآلات؟

تركيا تشن هجوماً جوياً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق

شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.