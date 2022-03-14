 ضغط إيراني وتركي على أكراد سوريا والعراق.. ما المآلات؟ | مسائية DW | DW | 21.11.2022

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مسائية DW

ضغط إيراني وتركي على أكراد سوريا والعراق.. ما المآلات؟

تركيا تهدد بشن المزيد من الهجمات ضد أكراد سوريا والعراق وإيران تقصف فصائل كردية إيرانية معارضة في شمال العراق.. والأمم المتحدة تحذر من التصعيد.. كيف تتعامل أربيل وبغداد مع الوضع الراهن؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : العراق بعد هجوم أربيل.. تحقيقات وتنديد وتحذيرات

مسائيةDW : العراق بعد "هجوم أربيل".. تحقيقات وتنديد وتحذيرات 14.03.2022

ANKARA, TURKIYE - MARCH 28: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks after chairing the Cabinet meeting in Ankara, Turkiye on March 28, 2022. Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency

"قفل المخلب" .. أردوغان يشكر بغداد وأربيل والعراق يستنكر! 21.04.2022

مسائية DW: إيران تهدد باستهداف مسلحين بشمال العراق.. كيف سترد أربيل؟

مسائية DW: إيران تهدد باستهداف مسلحين بشمال العراق.. كيف سترد أربيل؟ 06.09.2021

هجوم أربيل.. يحمل بصمات من؟

هجوم أربيل.. يحمل بصمات من؟ 16.02.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟

لقاءات سياسية ومصافحات مفاجئة في مونديال قطر.. ما الرسائل؟ 21.11.2022

إيران.. احتجاجات متصاعدة وقمع متواصل وتحذيرات من حرب أهلية

إيران.. احتجاجات متصاعدة وقمع متواصل وتحذيرات من حرب أهلية 19.11.2022

حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟

حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟ 19.11.2022

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟ 19.11.2022

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قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول

قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول 17.11.2022

اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات

اتفاقيات بالمليارات بين الرياض وسيول.. الأهداف والدلالات 17.11.2022

مسائيةDW : هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟

مسائيةDW : "هجوم جديد على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.. ماذا وراءه؟ 16.11.2022

مسائيةDW : عقب سقوط صاروخ على بولندا.. كييف تتهم موسكو وحذر غربي

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ERBIL, IRAQ - SEPTEMBER 28: Smoke rises over the headquarters following an attack in the Koy Sanjaq district of Erbil, Iraq on September 28, 2022. Iran's powerful Islamic Revolutionary Guard Corps launched attacks on the Kurdish region of northern Iraq targeting armed rebel groups. The headquarters of the Komala Party, the Democratic Party of Iranian Kurdistan (IKDP) and the Kurdistan Freedom Party (PAK) were hit with missiles and drones. The attacks come amid nationwide protests in the wake of the death of a 22-year-old Iranian woman in police custody last week, who was arrested for not wearing the hijab properly. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu Agency

بالصواريخ والمسيرات - إيران تشن ضربات على مجموعات كردية في العراق 21.11.2022

شنّت إيران ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة في كردستان العراق بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل، التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

تركيا تشن هجوماً جوياً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق 20.11.2022

شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

GAZIANTEP’IN KARKAMIS ILCESINE, SURIYE’NIN AYN EL-ARAB BOLGESINDEKI PKK/YPG’LI TERORISTLERCE DUZENLENEN, 3 KISININ HAYATINI KAYBETTIGI, 5 KISININ DE YARALANDIGI HAVANLI SALDIRI SONUCU BIRCOK EV, IS YERI VE ARAC HASAR GORDU. NIGAR TIRYAKIOGLU ANADOLU LISESI ILE KOCATEPE ILKOKULU'NDA DA HASAR OLUSTU. 1 OGRETMENIN SEHIT OLDUGU SALDIRININ ARDINDAN ILCEDE EGITIME 1 GUN SUREYLE ARA VERILDI. FOTO: KADIR GUNES-GAZIANTEP-DHA

أردوغان يهدد بشن عملية برية في سوريا وبرلين تدعو لضبط النفس 21.11.2022

غداة غارات جوية تركية على قواعد للأكراد بشمال سوريا والعراق، دعت ألمانيا أنقرة إلى ردّ يتوافق مع القانون الدولي. فيما جدد أردوغان تحذيراته من أن من يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، ملمحا لشن عملية برية بشمال سوريا.

24.09.2022 Women chant slogans and hold up signs depicting the image of 22-year-old Mahsa Amini, who died while in the custody of Iranian authorities, during a demonstration denouncing her death by Iraqi and Iranian Kurds outside the UN offices in Arbil, the capital of Iraq's autonomous Kurdistan region, on September 24, 2022. - Angry demonstrators have taken to the streets of major cities across Iran, including the capital Tehran, for eight straight nights since the death of 22-year-old Mahsa Amini. The Kurdish woman was pronounced dead after spending three days in a coma following her arrest by Iran's feared morality police for wearing the hijab headscarf in an improper way. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) (Photo by SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

كردستان العراق.. قاعدة جديدة للحركة الاحتجاجية الإيرانية؟ 15.11.2022

تسعى إيران إلى إضفاء الطابع الكردي على حركة الاحتجاجات التي انتشرت في عموم البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني. ولذلك تقوم بقصف مواقع في كردستان العراق بزعم أن من تصفهم بـ"إرهابيين"، يقفون وراء الاحتجاجات. فما حقيقة ذلك؟