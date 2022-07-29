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ضعف شبكة الطاقة: فرص ألمانيا المهدرة للاستفادة من الطاقة الشمسية في فصل الصيف

تعاني ألمانيا من أزمة طاقة مع انقطاع تدفق الغاز الروسي. لكن أمامها فرصة للاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والطقس المشمس. أخبار رائعة لمالكي الألواح الشمسية، لكن هناك مشاكل بحاجة إلى حلول.