ضعف شبكة الطاقة: فرص ألمانيا المهدرة للاستفادة من الطاقة الشمسية في فصل الصيف

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعاني ألمانيا من أزمة طاقة مع انقطاع تدفق الغاز الروسي. لكن أمامها فرصة للاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والطقس المشمس. أخبار رائعة لمالكي الألواح الشمسية، لكن هناك مشاكل بحاجة إلى حلول.
مع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟
مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تعصف بأوروبا أزمة طاقة جراء خفض روسيا لإمداداتها من الغاز والنفط ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان التأهب لتزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال، بيد أن قدرة أمريكا على توفير الغاز محدودة ولا تسد كل حاجة أوروبا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول