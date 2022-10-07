ضعف البصر كفرصة عمل

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بسبب حاسة لمسها الاستثنائية، يمكن لامرأة ذات إعاقة بصرية، كشف سرطان الثدي في وقت مبكر من خلال اللمس، لتنقذ بذلك أرواح كثيرات.
بينما يعد السفر عبر الطائرة من بين وسائل النقل الأكثر تداولاً للتنقل من مكان إلى آخر، يزداد خطر الإصابة بالسرطان عند الجلوس في مقاعد معينة. فماهي؟ وما السبب وراء ذلك؟
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