ضعف البصر كفرصة عمل

قد تسبب السرطان.. ابتعد عن هذه المقاعد في الطائرة!

بينما يعد السفر عبر الطائرة من بين وسائل النقل الأكثر تداولاً للتنقل من مكان إلى آخر، يزداد خطر الإصابة بالسرطان عند الجلوس في مقاعد معينة. فماهي؟ وما السبب وراء ذلك؟