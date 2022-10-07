 ضعف البصر كفرصة عمل | صحتك بين يديك | DW | 07.10.2022

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صحتك بين يديك

ضعف البصر كفرصة عمل

بسبب حاسة لمسها الاستثنائية، يمكن لامرأة ذات إعاقة بصرية، كشف سرطان الثدي في وقت مبكر من خلال اللمس، لتنقذ بذلك أرواح كثيرات.

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