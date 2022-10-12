ضعف الانتصاب: ما بين الأسباب والعلاج الممكن

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يعتبر ضعف الانتصاب مشكلة حساسة بالنسبة للرجال. لكن ذلك لا يعني عدم ذهاب الرجل إلى الطبيب. لأن علاج ضعف القدرة الجنسية ممكن، كما أنه غالباً ما يكون أيضًا نذيرًا لأمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة.
يعاني كثير من الرجال من نقص في هرمون التستوستيرون الذكري. وينصح الأطباء الرجال بضرورة اجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظة الأعراض لتعويض انخفاض التستوستيرون قبل أن تقود المشكلة إلى عواقب صحية خطيرة. فبماذا ينصحون؟
بحسب الإحصائيات، فإن حوالي 15 إلى 20 في المائة فقط من الرجال يخضعون لفحص سرطان البروستاتا. يؤكد الأطباء أنه لا يوجد أساس علمي للخوف من الخضوع للفحص، وكلما تم الكشف عن السرطان مبكراً، زادت فرص الشفاء.
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