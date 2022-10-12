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ضعف الانتصاب: ما بين الأسباب والعلاج الممكن

يعتبر ضعف الانتصاب مشكلة حساسة بالنسبة للرجال. لكن ذلك لا يعني عدم ذهاب الرجل إلى الطبيب. لأن علاج ضعف القدرة الجنسية ممكن، كما أنه غالباً ما يكون أيضًا نذيرًا لأمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة.