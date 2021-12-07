ضرورة محاربة الجائحة عالميا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يرى عالم الأوبئة توبياس كورت من مشفى شاريتيه ضرورة للتعامل مع الجائحة بمسؤولية واستمرار الاستعداد لها باللقاحات والتي توفر حماية ضد متحور أوميكرون.
يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.
سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".
في أول مثول له أمام البوندستاغ للإجابة على أسئلة النواب، جدد المستشار أولاف شولتس تأييده لإلزامية اللقاح وطالب بأن يكون لكل البالغين، بيد أنه ترك مسألة الحسم للبرلمان. كما رد على اتهامات المعارضة له بالتردد في الأمر.
في نداء طارئ، دعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير أكثر من 250 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الصحية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول