 ضرورة محاربة الجائحة عالميا | DW الأخبار | DW | 13.01.2022

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DW الأخبار

ضرورة محاربة الجائحة عالميا

يرى عالم الأوبئة توبياس كورت من مشفى شاريتيه ضرورة للتعامل مع الجائحة بمسؤولية واستمرار الاستعداد لها باللقاحات والتي توفر حماية ضد متحور أوميكرون.

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