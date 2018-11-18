 ضربة لعمالقة الإنترنت بعد تبني تعديل حقوق الملكية الفكرية | أخبار | DW | 26.03.2019

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أخبار

ضربة لعمالقة الإنترنت بعد تبني تعديل حقوق الملكية الفكرية

نجح نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في تمرير مشروع قانون إصلاح الملكية الفكرية الذي أثار جدلا كبيرا في أوروبا خلال الأشهر الماضية، فيما أعربت وزيرة العدل الألمانية عن أسفها تجاه موافقة البرلمان على بعض النقاط.

Stuttgart Proteste gegen EU-Urheberrechtsreform (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء (26 مارس/ آذار 2018) على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف، والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الإنترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات.

مختارات

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن النواب المجتمعين في ستراستبورغ مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت. وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الإنترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الإنترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016، واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك. ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

معارضة من شركات الإنترنت

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الإنترنت العملاقة ومن بينها غوغل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الإنترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

وشهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بألمانيا السبت تحت شعار "انقذوا الإنترنت". وجرت احتجاجات مماثلة في النمسا وبولندا والبرتغال، فيما خرجت كبرى الصحف البولندية الاثنين بصفحات أولى بيضاء في نداء للبرلمان لتبني الإصلاحات.

تحفظ على بعض النقاط

أعربت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي عن أسفها تجاه موافقة البرلمان الأوروبي على بعض النقاط المثيرة للجدل بشأن إصلاح حقوق الطبع والنشر. وقالت بارلي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: "إنني آسفة للغاية أن البرلمان الأوروبي لم يتخذ موقف اليوم ضد مرشحات التحميل... إنها الطريق الخاطئ".

وأكدت الوزيرة الاتحادية "من المهم حاليا تنفيذ المبادئ التوجيهية بحيث يستفيد فنانات وفنانون فعلا من ذلك وأن يتم الإبقاء على حرية الرأي والتنوع على الإنترنت". ويذكر أن بارلي المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كانت قد دعت الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى الحيلولة دون إلزام منصات الإنترنت باستخدام ما يسمى بـ"مرشحات التحميل" في إطار إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

  • LG Optimus G Pro

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

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    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

  • Frau Café Laptop Internet Berlin

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

  • Surfen Internet Strand

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

أي دول تملك أسرع خدمات انترنت في العالم؟ دراسة متخصصة بينت الدول العشرة الأفضل في خدمات الانترنيت. والمفاجئ أن ألمانيا ليست من ضمن أول عشر دول، بل تحتل المركز 22 بمعدل سرعة 11.5 ميغابت في الثانية فقط. (21.03.2016)  

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