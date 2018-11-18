ضربة لعمالقة الإنترنت بعد تبني تعديل حقوق الملكية الفكرية

صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء (26 مارس/ آذار 2018) على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف، والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الإنترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات.

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن النواب المجتمعين في ستراستبورغ مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت. وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الإنترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الإنترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016، واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك. ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

معارضة من شركات الإنترنت

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الإنترنت العملاقة ومن بينها غوغل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الإنترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

وشهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بألمانيا السبت تحت شعار "انقذوا الإنترنت". وجرت احتجاجات مماثلة في النمسا وبولندا والبرتغال، فيما خرجت كبرى الصحف البولندية الاثنين بصفحات أولى بيضاء في نداء للبرلمان لتبني الإصلاحات.

تحفظ على بعض النقاط

أعربت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي عن أسفها تجاه موافقة البرلمان الأوروبي على بعض النقاط المثيرة للجدل بشأن إصلاح حقوق الطبع والنشر. وقالت بارلي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين: "إنني آسفة للغاية أن البرلمان الأوروبي لم يتخذ موقف اليوم ضد مرشحات التحميل... إنها الطريق الخاطئ".

وأكدت الوزيرة الاتحادية "من المهم حاليا تنفيذ المبادئ التوجيهية بحيث يستفيد فنانات وفنانون فعلا من ذلك وأن يتم الإبقاء على حرية الرأي والتنوع على الإنترنت". ويذكر أن بارلي المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كانت قد دعت الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى الحيلولة دون إلزام منصات الإنترنت باستخدام ما يسمى بـ"مرشحات التحميل" في إطار إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)