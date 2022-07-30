 ضربة قرب مفاعل نووي في أوكرانيا تثير مخاوف وقلق السلطات الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 06.08.2022

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DW الأخبار

ضربة قرب مفاعل نووي في أوكرانيا تثير مخاوف وقلق السلطات الأوكرانية

زيلينسكي: ينبغي لروسيا أن "تتحمّل المسؤولية" عن "العمل الإرهابي" في محطة زابوريجيا النووية. مخاوف كبيرة من كارثة نووية في حال الاستهداف المباشر للمافعلات النووية في اوكرانيا.

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