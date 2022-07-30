ضربة قرب مفاعل نووي في أوكرانيا تثير مخاوف وقلق السلطات الأوكرانية

أوكرانيا ـ استقالة رئيسة فرع "أمنستي" إثر تقرير للمنظمة أغضب كييف

قدمت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، مما أثار غضب كييف.