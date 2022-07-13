 ضربة روسية على أوديسا.. هل تعيق صادرات الحبوب؟ | مسائية DW | DW | 25.07.2022

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مسائية DW

ضربة روسية على أوديسا.. هل تعيق صادرات الحبوب؟

قصف روسي يستهدف ميناء أوديسا ويتزامن مع إعلان أوكرانيا توقعها استئناف تصدير الحبوب "هذا الأسبوع" عملًا باتفاق اسطنبول. فهل تعيق الضربة الروسية تنفيذ الاتفاق؟

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