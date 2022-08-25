ضربة جديدة للحياة البحرية.. بقر البحر ينقرض في مياه الصين

أفادت دراسة نُشرت في مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس بأن ثلاثة صيادين فقط تم محاورتهم في السنوات الخمس الماضية قالوا إنهم رأوا واحدا من حيوان الأطوم الذي يطلق عليه بالإنجليزي dugong ويعرف كذلك عربيا باسم بقر البحر.

ويقترب هذا الحيوان في شكله من خروف البحر المعروف بالإنجليزي باسم Manatee، ويندرجان ضمن الخيلانيات، وهي ثديات عاشبة بحرية تسبح ببطء، ويوجد منها حاليا أربعة إلى خمسة أنواع، بينما انقرضت أنواع أخرى منذ زمن.

ويبلغ طول الأطوم ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، ويوجد أنفه في أعلى الرأس عكس بقية الثدييات حتى يستطيع التنفس دون رفع رأسه بالكامل فوق السطح. لكن بسبب بطئه وسهولة رصده، فقد كان دائما هدفاً للصيد من قبل الإنسان، كما ساهم التلوث والصيد العشوائي في خفض أعداده.

ويعيش هذا الحيوان عادة في سواحل أستراليا والخليج وأجزاء من البحر الأحمر والساحل الشمالي والشرقي لشرق إفريقيا وسريلانكا والهند وإندونيسيا وجزر المحيط الهادئ، وفق ما تذكره هيئة البيئة-أبو ظبي.

ولم يكن هناك أي ملاحظات ميدانية مثبتة في المنطقة منذ 23 عاما. ووصلت التسجيلات التاريخية لرؤية الأطوم لذروتها في 1960 تقريبا ثم تراجعت بسرعة من 1975 فصاعدا.

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وقال العلماء "استنادا إلى هذه النتائج، نحن مضطرون للقول إن حيوانات الأطوم شهدت انهيارا سريعا في أعدادها خلال العقود الأخيرة وانقرضت الآن وظيفيا في الصين".

وأضافوا "تقدم دراستنا دليلا عن خسارة نوع بحري عملاق ذي كاريزما في منطقة جديدة، وهو أول انقراض وظيفي لحيوان فقاري كبير في المياه البحرية الصينية".

كان الأطوم تاريخيا مصدر إلهام للأساطير وقصص عرائس البحر. وقال الباحثون إن التراجع السريع لعدد الأطوم هو "تذكرة جادة" أن انقراض الأنواع يمكن أن يحدث قبل اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

ع.ا/ أ.ح ( د ب أ)