ضربات صاروخية روسية واسعة النطاق في أنحاء أوكرانيا

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واصلت روسيا قصفها الصاروخي المكثف على العديد من المدن الأوكرانية ومن بينها العاصمة كييف. وأسفر القصف عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.
استهدفت ضربات روسية بنى تحتية للطاقة في أنحاء متفرقة من أوكرانيا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة ولا سيما محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وصل قياديان بارزان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى كييف للقاء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين أوكرانيين. ويواجه الحزب الألماني صعوبات بسبب موقفه من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، موقف أصبح أكثر مرونة مع استمرار الحرب.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
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