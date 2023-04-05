ضربات صاروخية روسية عنيفة تستهدف مدنًا أوكرانية

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استهدفت أكبر ضربات صاروخية روسية منذ أسابيع عدة مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 19 مدنيًا على الأقل. في مدينة أومان، جنوب كييف، كان الناس يجمعون حاجياتهم بعد أن دمّرت الصواريخ مبنى سكني.
أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
قالت وسائل إعلام ومسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت ليلاً عدة مناطق أوكرانية متفرقة ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. ومن المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوماً قريباً.
تنفيذًا لتعهدها بتعزيز الدفاعات الأوكرانية، قدمت ألمانيا منظومة باتريوت المتطورة للدفاع الصاروخي إلى كييف بعد تدريب جنود أوكرانيين عليها. يأتي هذا في وقت أسقطت فيه القوات الأوكرانية طائرات مسيرة روسية كانت تقصف أوديسا.
قام الرئيس الروسي بزيارة مفاجئة لمنطقتي خيرسون ولوهانسك على خطوط التماس في أوكرانيا وناقش مع عدد من القادة الوضع على عدة جبهات. وبعدها بساعات زار الرئيس الأوكراني بلدة أفدييفكا الواقعة على خطوط التماس شرقي البلاد.
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