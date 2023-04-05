 ضربات صاروخية روسية عنيفة تستهدف مدنًا أوكرانية | DW الأخبار | DW | 28.04.2023

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DW الأخبار

ضربات صاروخية روسية عنيفة تستهدف مدنًا أوكرانية

استهدفت أكبر ضربات صاروخية روسية منذ أسابيع عدة مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 19 مدنيًا على الأقل. في مدينة أومان، جنوب كييف، كان الناس يجمعون حاجياتهم بعد أن دمّرت الصواريخ مبنى سكني.

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