ضربات روسية مكثفة على كييف.. وزيلينسكي: "لن نغفر لكم"

مع بدء العد التنازلي لنهاية عام 2022، هاجمت روسيا مرة أخرى أوكرانيا بعشرات من صواريخ كروز وغيرها من الصواريخ. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو مساء اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن رجلا مسنا قُتل وأُصيب 16 شخصا في العاصمة.

وانطلقت تحذيرات من غارات جوية بمختلف أنحاء أوكرانيا وطُلب من المواطنين البحث عن ملاذ آمن في المخابئ. وكان صحفي من اليابان من بين المصابين. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من منطقة زابوريجيا.

ووفقا للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوشني كان هناك ما مجموعه 20 هجوما صاروخيا في البلاد، تم اعتراض 12 منها، بما في ذلك 6 في كييف وحدها، وخمسة في منطقة جيتوميرسكي وواحد في منطقة خميلنيتسكي.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام أن صواريخ كروز أُطلقت من قاذفات استراتيجية روسية فوق بحر قزوين على بعد مئات الكيلومترات ومن منصات إطلاق أرضية.

بدوره كتب دميترو كوليبا وزير الخارجية على تويتر "الهجوم الصاروخي الروسي الشامل يستهدف عمدا مناطق سكنية وليس حتى البنية التحتية للطاقة لدينا".

وتهاجم روسيا البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، مما تسبب في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي، وهو ما أضر بملايين السكان خلال هذا الطقس البارد.

وألحق ثاني هجوم روسي كبير بالصواريخ على أوكرانيا خلال ثلاثة أيام أضرارا بفندق في كييف وبمبنى سكني. وقال وزير الطاقة غيرمان غالوشتشينكو على فيسبوك إن الضربات لم تتسبب في أضرار جسيمة لمنظومة الطاقة بأنحاء أوكرانيا.

من جانب آخر خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الروسي مباشرة في رسالة وسط أحدث موجة من الهجمات الصاروخية قبل مطلع العام الجديد.

وقال زيلينسكي في الرسالة اليومية التي تم نشرها في وقت سابق لموعدها المعتاد اليوم السبت: "لن يتم الصفح عن دولة إرهابية ... وأولئك الذين يأمرون بمثل هذه الهجمات وأولئك الذين ينفذونها لا يصفح لهم".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لن يغفر أحد لروسيا الإرهاب

وذكر زيلينسكي باللغة الروسية أن روسيا ليست في حالة حرب مع الناتو، "كما يكذب المروجون للدعاية لديكم". وقال إن الحرب لم تكن لأي شيء تاريخي، بل لشخص سيبقى في السلطة لبقية حياته"، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح زيلينسكي أن بوتين يريد أن يُظهر أن لديه الجيش وراءه وأنه في المقدمة "لكنه يختبئ فقط". وقال: "إنه يختبئ خلف الجيش، خلف الصواريخ، خلف جدران مساكنه وقصوره، يختبئ خلفكم ويحرق بلدكم ومستقبلكم". وأضاف زيلينسكي أن أحدا لن يغفر لروسيا الإرهاب. مضيفا: "لن يغفر لكم أحد في العالم. أوكرانيا لن تسامحكم أبدا".

ميدانياً، هاجمت القوات الأوكرانية مواقع روسية في شرق أوكرانيا، مستهدفة قرية بيرفومايسكوي، الواقعة في لوهانسك، بقذيفتين على الأقل من قاذفة الصواريخ المتعددة من طراز هيمار، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن السلطات المحلية. ووفقا للوكالة، لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات بالقرب من مطار دجانكوي في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. ونقل عن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قولهم إن الانفجارات ربما كانت بسبب استخدام صواريخ مضادة للطائرات.

ع.غ/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)