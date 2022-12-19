ضربات روسية جديدة على أوكرانيا ورئيسا البلدين يتعهدان بـ"النصر"

في خطابيهما بمناسبة العام الجديد تعهد كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببذل كل ما يمكن لتحقيق النصر.

وتحدث زيلينسكي عن بعض اللحظات الدرامية والانتصارات في الحرب في رسالة مصورة استمرت 17 دقيقة كانت مفعمة بالعواطف وتضمنت لقطات لهجمات روسية على البلاد.

وقال زيلينسكي ، الذي ظهر مرتديا زيا عسكريا وواقفا في الظلام وعلم بلاده من خلفه، "قيل لنا: ليس أمامكم خيار آخر سوى الاستسلام. ونحن نقول لا خيار أمامنا سوى الانتصار". وتابع "نقاتل كفريق واحد، البلاد بأكملها، كافة مناطقنا". وتعهد زيلينسكي باستعادة الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر أيلول.

من جانبه، خالف الرئيس الروسي بوتين التقاليد وألقى رسالته للعام الجديد من بين القوات وليس من بين جدران الكرملين، وتحدث بصرامة وحدّة عن عام 2022 واعتبره العام الذي مثل خطا فاصلا بين "الشجاعة والبطولة والخيانة والجُبن".

بينما حاول حشد دعم الروس وسط انتكاسات محرجة في ساحات المعارك وتزايد الانتقادات في الداخل لاستراتيجيته العسكرية، وجه بوتين، الذي ظهر مرتديا حلة سوداء وربطة عنق، الشكر للقوات الروسية، وطالبهم في الوقت نفسه ببذل المزيد.

وبعد بضعة دقائق من خطاب زيلينسكي، الذي بُث قبيل منتصف الليل بتوقيت كييف، دوت عدة تفجيرات في العاصمة وفي أنحاء البلاد . ودوى انفجار فوق كييف بعد أقل من ساعة على انطلاق العام الجديد، وقال رئيس بلديتها إن نظام الدفاع الجوي "يعمل" للدفاع عن المدينة من الضربات الروسية.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف في بيان إنه تم تدمير 23 هدفا "من الأهداف الجوية" التي أطلقتها روسيا. وقال البيان على تطبيق "تليغرام"، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد (الأول من يناير/كانون الثاني 2023) إن الروس "شنوا في عشية العام الجديد شنوا هجوما صاروخيا واسعا على أوكرانيا.. وإن الإنذار من غارة جوية، استمر أكثر من أربع ساعات".

وكان ما لا يقل عن 11 انفجارًا قد دوت في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت ، حسب مراسلين لفرانس برس. وبحسب سلطات كييف، تسببت الضربات بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. وأعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني أن الجيش الروسي استهدف مدنًا أوكرانية عدة السبت بإطلاقه 20 صاروخًا، خصوصًا من قاذفات قنابل، لافتًا الى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)