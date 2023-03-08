ضربات روسية تستهدف أنحاء واسعة من أوكرانيا وباخموت صامدة

شنّت القوات الروسية فجر الخميس (التاسع من آذار/مارس 2022) ضربات مكثّفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا شملت خصوصاً منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب)، كما دوّت انفجارات في العاصمة كييف لم تتّضح في الحال طبيعتها، بحسب السلطات.

ومنذ أشهر تقصف روسيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا، ممّا أدّى لحرمان ملايين الأوكرانيين من إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة. وفي كييف، أكّد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح الخميس دويّ "انفجارات في حيّ هولوسييفسكي بالعاصمة. كلّ الأجهزة في طريقها إلى المكان" الواقع في جنوب المدينة. وأضاف كليتشكو أن شخصين أصيبا في انفجار غرب العاصمة وسط موجة من الضربات الروسية.

وفي شرق البلاد، قال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها".

وفي جنوب البلاد، قال ماكسيم مارشينكو، حاكم منطقة أوديسا إنّ "صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضراراً بمبان سكنية"، واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ"ضربة صاروخية ضخمة".

تأتي موجة الضربات في أعقاب إعلان روسيا تحقيق مكاسب في المعركة المستمرة منذ أشهر للسيطرة على مدينة باخموت. وقالت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة التي تتصدّر الهجوم على باخموت، الأربعاء إنها تسيطر على الأجزاء الشرقية من المدينة.

وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في ستوكهولم على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء "نرى أن روسيا تدفع بمزيد من القوات ومزيد من الجنود والذي تفتقر إليه روسيا من ناحية تحاول تعويضه بالكمية". وأضاف ستولتنبرغ "ينبغي عدم استبعاد سقوط باخموت في نهاية المطاف في الأيام القادمة" مضيفا أن ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب".

انقطاع الكهرباء عن زابوريجيا

من ناحية أخرى قالت شركة إنراغواتوم الأوكرانية الحكومية في بيان اليوم إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية انقطعت عنها إمدادات الطاقة الكهربية بسبب هجوم صاروخي روسي. وأضافت "انقطعت حلقة الربط الأخيرة بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة ونظام الطاقة الأوكراني".

وأوضحت إنرجواتوم أن العمل توقف في المفاعلين الخامس والسادس، ويتم توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة من خلال 18 مولدا تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لعشرة أيام.

وعلى صعيد منفصل حصلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء على أمر بمصادرة طائرة بوينغ مملوكة لمجموعة روسنفت النفطية الروسية قالت وزارة العدل الأمريكية إن قيمتها تزيد عن 25 مليون دولار.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك أصدرت أمرا بالمصادرة استنادا إلى انتهاكات لمراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة على روسيا.

ا.ف/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز)