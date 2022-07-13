ضربات إسرائيلية على مواقع في غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه وجه في وقت مبكر من اليوم السبت (16 يوليو/تموز 2022) ضربات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق أربعة صواريخ من هذه المنطقة.

وليل الجمعة السبت أطلقت صفارات الإنذار مرتين في وقت مبكر في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ. وقال الجيش في بيان إن "الدرع الصاروخية اعترضت أحد الصواريخ" موضحاً أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق.

وردا على الصواريخ، شن الجيش سلسلة ضربات على مواقع لحركة حماس في القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ 2007 عندما سيطرت حماس على السلطة هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لتصنيع الصواريخ في وسط غزة تديره حركة (حماس) التي تحكم القطاع المحاصر. وأوضح البيان أن "الموقع المستهدف هو أحد أهم مواقع تصنيع الصواريخ في قطاع غزة".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القصف استهدف أيضاً موقعاً بمخيم النصيرات وسط القطاع. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الموقع يستخدم كمعسكر تدريب.

ولك يتحدث أي من الجانبين عن سقوط ضحايا حتى لحظة تحرير الخبر.

جاءت العمليات العسكرية بعد ساعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف ـ من ضمن ما تهدف ـ إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

وكان بايدن قد ألتقي بمسؤولين إسرائيليين وكذلك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم وأكد التزام بلاده بمواصلة الجهود لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)