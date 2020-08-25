ضربات إسرائيلية جديدة في غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء (25 آب/ أغسطس 2020) أن أربعة من نشطاء جناحها العسكري، سرايا القدس، لقوا حتهم إثر انفجار بشرق غزة. وأصدرت سرايا القدس بيان نعي مقتضب للقتلى الأربعة دون تحديد أسباب الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة الليلة الماضية على أطراف حي الشجاعية السكني شرقي غزة.

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي هجمات جوية ومدفعية في قطاع غزة استهدفت موقعا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأرض زراعية في جنوب القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة" تضم "منشآت تحت الأرض".

وتقصف إسرائيل غزة بشكل شبه يومي منذ 6 آب/أغسطس ردا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من الأراضي من القطاع، تسببت بعشرات الحرائق في مناطق حرجية في إسرائيل. وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عقد حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة وتسيطر عليه حركة حماس.

وفرضت إسرائيل مؤخرا سلسلة من العقوبات على القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة، تضمنت إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى القطاع.

مشاهدة الفيديو 02:05 شارك توقف مجطة كهرباء غزة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3h9gY قصف إسرائيلي لقطاع غزة ومحطة الطاقة الوحيدة في القطاع تتوقف بالكامل

وعلى إثر ذلك توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في مطلع الشهر بسبب نفاد الوقود.

وتأتي الضربات الجديدة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إلى إسرائيل ضمن جولة تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط، إثر الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكذلك تزامناً مع زيارة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى القدس.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)