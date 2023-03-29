ضرائب على صيادين غزة

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الضرائب المفروضة حديثا على تصدير الأسماك من غزة إلى أسواق الضفة الغربية، تؤثر بشكل كبير على أوضاع التجار في القطاع
تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، حيث تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار بشدة مع اختلال سلاسل التوريد. فكيف وصلت تداعيات الحرب إلى الأسر العربية؟
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