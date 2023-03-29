 ضرائب على صيادين غزة | DW الأخبار | DW | 30.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ضرائب على صيادين غزة

الضرائب المفروضة حديثا على تصدير الأسماك من غزة إلى أسواق الضفة الغربية، تؤثر بشكل كبير على أوضاع التجار في القطاع

المزيد من المركز الإعلامي

29.03.2023**Britain's King Charles III (2ndL) an German President Frank-Walter Steinmeier (L) review a military honour guard during a welcome ceremony at Brandenburg Gate in Berlin, on March 29, 2023. - Britain's King Charles III began his first state visit, having postponed a trip to France due to widespread political protests. Charles will undertake engagements in the German capital and in Brandenburg before heading to Hamburg during the three-day tour. (Photo by WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP)

ملك بريطانيا يزور ألمانيا 29.03.2023

سفينة الكتب تصل إلى البصرة العراقية وإقبال كبير من الزائرين عليها.

أكبر معرض عائم للكتب يزور العراق ويحظى باهتمام كبير 29.03.2023

خلال شهر رمضان تنظم بمختلف المدن الألمانية موائد إفطار جماعية بحضور أشخاص من مختلف الأديان لدعم حوار الأديان.

برلين .. إفطار جماعي لدعم حوار الأديان وقيم التسامح 29.03.2023

نجح فريق من العلماء بقيادة جامعة كامبريدج في اكتشاف طريقة جديدة وفعالة لاستخراج الطاقة من عملية التمثيل الضوئي

التمثيل الضوئي مصدر جديد للطاقة النظيفة؟ 29.03.2023

المزيد DW الأخبار

تراجع مبيعات المقروض القيرواني بسبب الأزمة الإقتصادية في تونس

تراجع مبيعات المقروض القيرواني بسبب الأزمة الإقتصادية في تونس 30.03.2023

في روسيا ، يمكن أن يؤدي الانتقاد العلني لحرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا إلى عواقب قانونية وخيمة

تسريب محادثة ناقدة للحرب في أوكرانيا بين شخصين بارزين في روسيا 30.03.2023

This screen grab obtained from a handout surveillance video released by Mexico's National Institute of Migration shows guards leaving as flames engulf an immigration detention facility in Ciudad Juarez, northern Mexico, on March 27, 2023. - Mexico's president vowed Wednesday there would be no impunity for those found responsible for the death by fire of 38 migrants at a detention center. We will not hide anything and there will be no impunity, Andres Manuel Lopez Obrador said at his daily press briefing after the disaster at a detention center near the border late Monday. (Photo by Handout / National Institute of Migration / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / NATIONAL INSTITUTE OF MIGRATION - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مقتل 68 مهاجرا على الحدود المكسيكية الأمريكية جراء اندلاع حريق في أحد مراكز اللجوء 29.03.2023

Russian invasion of Ukraine. EMBARGOED TO 0001 MONDAY MARCH 27 File photo dated 20/11/17 of a Challenger 2 Main Battle Tank at Royal Tank Regiment HQ, Tidworth, Wiltshire. Ukrainian crews have completed training on Challenger 2 tanks in the UK and have returned home to continue their fight against Russia's invasion. Issue date: Monday March 27, 2023. Members of Kyiv's armed forces journeyed to Britain shortly after Prime Minister Rishi Sunak announced in January that the UK would send 14 Challenger 2 tanks to help defend Ukraine. The Ministry of Defence said that the training has been completed after UK military officials spent several weeks training Ukrainian personnel how to operate and fight with the tanks. See PA story POLITICS Ukraine. Photo credit should read: Ben Birchall/PA Wire URN:71526474

اوكرانيا تتسلم دبابات قتالية من بريطانيا وألمانيا 29.03.2023

اقرأ أيضا

Main title: High prices for foods and fruits in Egypt Photo's title: A fruit and vegetable market in Egypt Date and Place: Giza, Egypt – March, 21, 2022 Photographer / Copyright: Mohamed Farhan

كيف أثّرت حرب أوكرانيا على الاقتصاد وحياة الناس في الدول العربية؟ 23.02.2023

تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، حيث تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار بشدة مع اختلال سلاسل التوريد. فكيف وصلت تداعيات الحرب إلى الأسر العربية؟