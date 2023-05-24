ضد حركة خدمات التوصيل: "ضريبة أمازون" في برشلونة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كانت برشلونة أول مدينة في أوروبا تفرض ضريبة على خدمات التوصيل، تسمى "ضريبة أمازون". المدينة تريد الحد من حركة خدمات التوصيل المتنامية وتعزيز البيع المحلي بالتجزئة. نموذج رائد للمدن الأخرى؟
تقوم فكرة "مدن الـ15 دقيقة" على توافر الضروريات الحضرية على مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية بهدف تقليل الانبعاثات، لكن البعض يخشى من أن الهدف من وراء الفكرة يتمثل في تقييد تحركات البشر. فما صحة ذلك؟
الكويت، الدولة الغنية المنتجة للبترول، تعد ضمن الدول الأشد حرا في العالم. وعلى الرغم من هذا، فإن أزمة المناخ يتم تجاهلها هناك بشكل كبير. فما هي الأسباب والمخاطر؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول