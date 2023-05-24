 ضد حركة خدمات التوصيل: "ضريبة أمازون" في برشلونة | صنع في ألمانيا | DW | 24.05.2023

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صنع في ألمانيا

ضد حركة خدمات التوصيل: "ضريبة أمازون" في برشلونة

كانت برشلونة أول مدينة في أوروبا تفرض ضريبة على خدمات التوصيل، تسمى "ضريبة أمازون". المدينة تريد الحد من حركة خدمات التوصيل المتنامية وتعزيز البيع المحلي بالتجزئة. نموذج رائد للمدن الأخرى؟

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