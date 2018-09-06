 ضحك وشكوك في روسيا بعد مقابلة متهمين في تسميم سكريبال | عالم المنوعات | DW | 14.09.2018

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منوعات

ضحك وشكوك في روسيا بعد مقابلة متهمين في تسميم سكريبال

انقسمت ردود الفعل في روسيا بين الضحك والتشكيك والدعم، غداة مقابلة تلفزيونية مع رجلين تتهمهما بريطانيا بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته على أراضيها.

Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview (Reuters/RT)

لم تقنع أجوبة قدمها الرجلان "روسلان بوشيروف" و"ألكسندر بيتروف" المشاهدين الروس خلال لقاء تلفزيوني، وهما رجلان تتهمهما لندن بتسميم العميل الروسي السابق سكريبال على أراضيها. ولم يعط الرجلان تفاصيل عن حياتهم وأنشطتهما المهنية، وإشارتهما إلى "كاتدرائية سالزبري الشهيرة" التي أرادا زيارتها إلى حد أنهما عادا ليومين على التوالي إلى المدينة التي كان سكريبال يقيم فيها.

ويبدو أن "السائحين" اللذين تتهمهما سلطات المملكة المتحدة بأنهما عنصران في المخابرات العسكرية الروسية، لم ينجحوا في إقناع الصحافة الروسية غداة مقابلتهما المدوية مع قناة "روسيا اليوم".

وبشكل برغماتي خلصت صحيفة "كومرسانت" الجمعة إلى أن المقابلة "لم تؤد الى خفض حدة المواجهة بين روسيا والغرب"، مشيرة إلى الاتهامات البريطانية الجديدة لروسيا بـ"الكذب" وإعلان واشنطن عن سلسلة ثانية من العقوبات الاقتصادية "القاسية جدا" بحق روسيا.

مختارات

معروف أن الأردن وألمانيا شريكان في التحالف الدولي ضد "داعش". لكن هذا لا يعني أن تسمح ألمانيا لأحد بالقيام بأعمال تجسس على أراضيها. الادعاء العام الألماني أعلن عن توقيف ألماني يشتبه في أنه كان يتجسس لصالح الأردن. (08.08.2018)

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الاتهامات الجديدة فأكد أن "اتهام روسيا بالكذب" أمر "عبثي" مكررا أن الرجلين "مجرد مواطنين" ولا "صلة لهما بالحكومة الروسية".

الصحافة الروسية تنتقد

ولكن "كومرسانت" لفتت على غرار وسائل إعلام أخرى إلى أن الرجلين لم يبرزا جوزاي سفرهما ولم يقدما تفاصيل عن حياتهما الخاصة أو عملهما. ومضت الصحيفة الاقتصادية "ار بي كي" في الاتجاه ذاته كاشفة أنها لم تعثر في سجل الشركات الروسية على شركة باسم بوشيروف وبيتروف في حين أنهما قدما نفسيهما على أنهما "مستثمران صغيران" في مجال "تجارة اللياقة البدنية". وأشارت أيضا إلى أن "السائحين" لم يتمكنا من إثبات وجودهما في كنيسة سالزبري، ولو بواسطة صورة.

وبصرف النظر عن تصريحات الرجلين، فإن ظروف المقابلة تثير شكوكا. سواء تعلق الأمر بلجهة الأسئلة التي لم تطرح أو كيف أن مواطنين عاديين استطاعا أن يتصلا بالهاتف الشخصي لمارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة "ار تي" لترتيب المقابلة.

وبعد أن أشارت إلى "تهريج" اقترحت كاتبة مقالات الرأي لوليا لاتينينا تفسيرا "بسيطا جدا"، فكتبت في صحيفة "نوفايا غازيتا" "المعارضة" في مجال الاتصال وصفة الكرملين هي ما يلي: لكل رواية للأحداث قدموا رواية مضادة".

وجمع موقع "سنوب" الالكتروني من جهته ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحور الكثيرون صورا لبيتروف وبوشيروف متصورين حوارا بينهما بتقديمهما على أنهما ثنائي كوميدي فكاهي مع تلميحات إلى احتمال أن يكونا زوجا من المثليين، وهي فرضية أثارتها ضمنا سيمونيان أثناء المقابلة.

وإزاء هذا السيل من التعليقات الساخرة قالت المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا لصيحفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن المقابلة تعطي "صورة تتعارض تماما مع صورة عناصر المخابرات في أفلام جيمس بوند"، معتبرة أن الهدف هو الاقناع بأنهما لا يمكن أن يكونا عميلي مخابرات روسيين. غير أن ردود فعل بعض الروس الذين تم سؤالهم توحي بأن المقابلة حققت هدفها.

وقالت الطالبة بموسكو ماريا كاميزي لفرانس برس "أعتقد أنهما مجرد شخصين عاديين اتهما بذلك الفعل. هما تحت الصدمة وخائفان ولا يعرفان ما يفعلان".

أما المستثمر ليونيد (58 عاما) فيعتقد أن الرجلين "قالا الحقيقة" وأن روايتهما "بسيطة وواضحة" وهو لا يصدق رواية البريطانيين للأحداث.

وردا على سؤال عن رواية الرجلين وعودتهما ليومين متتاليين إلى سالزبري، قال الموظف ايفان راسبوبوف، مبتسما إن "الروس يقومون بالكثير من الأشياء الغربية عندما يكونون في الخارج".

لكن إن كانت مقابلة "روسلان بوشيروف" و"الكسندر بيتروف" أثارت هذا الكم من ردود الفعل والتعليقات، فهناك رجل لم يشاهدها حتى الآن. وقال دميتري بيسكوف أنه "من المستبعد" أن يكون تسنى للرئيس فلاديمير بوتين مشاهدتها.

م.م/ ع.خ (ا ف ب)

  • Stephen King Filmstill (picture alliance / Everett Colle)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    بوند الجديد؟ إدريس إلبا

    رشيق الحركات ولديه خبرة في استخدام السلاح. إنه الممثل إدريس إلبا المرشح للعب دور جيمس بوند. إلبا المولود في لندن سيكون أول ممثل ببشرة سمراء يلعب دور بوند منذ انطلاق هذا العمل الفني. اللقطة هنا من فيلم the dark tower والذي شارك به إدريس إلبا عام 2017.

  • Honor Blackman und Sean Connery im James Bond-Film Goldfinger 1964 (picture alliance/United Archives)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    بوند الأول

    أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند في سلسلة حلقات بوند التي ظهرت على الشاشة الكبيرة عام 1962، كان هو الممثل شون كونري.

  • Australien Schauspieler George Lazenby als James Bond (Getty Images/Michael Stroud/Daily Express/Hulton Archive)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    جورج لازينبي

    عندما سئم كونري من تأدية دور جيمس بوند ترك مكانه للممثل الاسترالي جورج لازينبي، وقد عرفه الناس عندما قام بلعب دور جيمس بوند الوحيد عام 1969 في فيلم "In Her Majesty's Secret Service"، إلا أن المعجين لم يقتنعوا بأدائه لهذا الدور، ليعود كونري للعودة مرة أخرى للعب شخصية بوند.

  • Roger Moore in einer Kampfszene mit Richard Kiel in Der Spion, der mich liebte (1977) (dapd)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    بوند الأكثر شيوعا روجر مور

    يعتبر الممثل الانجليزي الراحل روجر مور أكثر الممثلين تجسيدا لدور جيمس بوند. وجسد مور شخصية بوند في سبعة أفلام من عام 1973 وحتى عام 1985 ومن أشهرها الرجل ذو المسدس الذهبي وفيلم في وجه الموت.

  • Timothy Dalton als James Bond (picture-alliance/Courtesy Everett Collection)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    أفضل من أدى دور بوند؟

    قدم الممثل البريطاني تيموثي دالتون أداء رائعا في تجسيده لأدوار بوند التي لاقت استحسان العديد من الشخصيات الأدبية والنقاد والجمهور. ورأى المنتجون أن الأفلام التي قدمها دالتون كانت أكثر نجاحاً خاصة أفلام "نسمة الموت" (1987) و"رخصة للقتل" (1989)، إلا أن دالتون قرر التوقف عن لعب دور بوند بالرغم من محاولة المنتجين المستمرة لإثنائه عن هذا القرار.

  • James Bond Martini Glas Pierce Brosnan Stirb an einem anderen Tag Filmszene Film (picture-alliance/dpa)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    جيمس بوند الايرلندي

    اشتهر الممثل الايرلندي بيرس بروسنان بتجسيد دور العميل السري جيمس بوند، وقدم أفلاما ناجحة مثل "العين الذهبية" و"الغد لا يموت" و"العالم ليس كافيا" و"مت في يوم آخر"، إلا أنه اضطر بعدها لإنهاء عقده، وذلك بسبب التزامات فنية أخرى، مما دفع المنتجين إلى البحث عن بديل آخر مرة أخرى .

  • Daniel Craig mit Waffe in Casino Royale (Imago/Cinema Publishers Collection)

    تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

    جيمس بوند الأشقر

    بدأ الممثل الانجليزي دانييل كريغ بتجسيد دور العميل السري جيمس بوند منذ عام 2005، وأثار جدلا كبيرا ونجاحات كبيرة أيضا في عمله. ظهر في الكثير من الأفلام مثل "الطريق إلى الهلاك" و"الفتاة ذات وشم التنين". الصورة هنا من فيلم "كازينو رويال" الذي لاقى الكثير من الاستحسان. في عام 2019 سيقدم كريغ فيلمه الخامس، والمرجح أن يكون الأخير. (إعداد: كاثرينا آبيل/ علاء جمعة)


مختارات

تجسيد دور العميل جيمس بوند بين الأمس واليوم والغد

منذ عام 1962 والعميل السري "جيمس بوند في خدمة صاحبة الجلالة"، كما تقول أفلام هذه السلسلة السينمائية. من شون كونري إلى دانييل كريغ، إليكم لمحة عن نجوم هذه السلسلة والبديل المحتمل للعب دور بوند مستقبلاً. (18.08.2018)  

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