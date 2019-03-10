 ضحايا من 35 دولة بين 157 شخصا قتلوا جراء تحطم الطائرة الإثيوبية | أخبار | DW | 10.03.2019

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أخبار

ضحايا من 35 دولة بين 157 شخصا قتلوا جراء تحطم الطائرة الإثيوبية

قتل سبعة بريطانيين وسبعة فرنسيين وثمانية إيطاليين و18 كنديا وعدد غير محدد بشكل رسمي من ألمان، من بين 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

Ethiopian Airlines Boeing 737 (Imago/Aviation-Stock)

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تيولدي جيبريمريام للصحفيين إن من بين الضحايا أيضا 32 كينيا و9 إثيوبيين وثمانية أمريكيين وثمانية صينيين.  

كما أعلنت الخارجية الألمانية عن وجود ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة الاثيوبية، دون أن تحدد الوزارة العدد الدقيق لهؤلاء الألمان، غير أن وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن قائمة الركاب ضمت خمسة ألمان.

وأعلنت الشركة عدم وجود ناجين بين الركاب وعددهم 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة المنكوبة وهي من طراز بيونغ  737 والتي تحطمت وهى في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي. وأوضحت الشركة أن الضحايا الـ157 ينتمون إلى 35 دولة وكان من بينهم راكب يسافر بجواز سفر خاص بالأمم المتحدة. 

وتحطمت الطائرة خلال رحلتها رقم أي تي 302 بالقرب من بلدة بيشوفتو (50 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة الإثيوبية.

وأضافت الشركة أن الطائرة "بوينغ 737" أقلعت الساعة الثامنة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي، وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

وبعد الإقلاع بقليل أرسل قائد الطائرة الذي يعمل لدى الشركة منذ عام 2010 نداء استغاثة وحصل على تصريح بالعودة إلى المطار، وفقا لجيبريمريام.

طائرة جديدة تتحطم

وأوضح جيبريمريام أن الشركة قامت بشراء الطائرة الجديدة في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. وقامت الطائرة بالطيران لنحو 1200 ساعة منذ شرائها، وخضعت لآخر عملية صيانة في الرابع من شباط/ فبراير الماضي.

وقالت شركة بوينغ إنها "تشعر بحزن عميق لوفاة ركاب وطاقم الرحلة رقم 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية على متن طائرة 737 ماكس 8"

وأضافت بوينغ في بيان أن فريقا فنيا من الشركة مستعد لتقديم المساعدة الفنية عند الطلب وبتوجيه من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها شكلت لجنة مع بوينغ والهيئة الوطنية للطيران المدني والهيئة الوطنية للنقل وخبراء آخرين لإجراء تحقيقات الطب الشرعي وتحديد هوية الضحايا.

وذكرت  شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في تغريدة" المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية يعرب عن خالص أسفه لوقوع مثل هذا الحادث".

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي " مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعرب عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم ".

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه "شعر بالصدمة لسماع خبر تحطم الطائرة الفظيع". وأضاف "وفاة العدد الكبير من الركاب على متن الطائرة تملؤني بالحزن الشديد".

من جانبه بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعازيه إلى كل الضحايا وعائلاتهم قائلا "أشاطركم الأحزان". ولم يعرف بعد سبب الحادث.

م.أ.م/ ع.خ ( د ب أ)

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