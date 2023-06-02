ضحايا مدنيون في عشرات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الروسية 30 غارة جوية و 56 هجوما بمنظومات صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة بالسكان. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم (الأحد الرابع من يونيو/ حزيران 2023).

وأضافت الهيئة "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن العدو هجومين صاروخيين على منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك، على وجه الخصوص، باستخدام منظومة صواريخ إسكندر. وأصاب صاروخ من طراز "إسكندر- كيه" ضواحي مدينة دنيبرو، مما أسفر عن تضرر مبنى سكني من طابقين، وإصابة أكثر من 20 مدنيا، بينهم أطفال." وقالت الهيئة "إضافة إلى ذلك، شن العدو 30 غارة جوية و56 هجوما بمنظومات صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع قواتنا والمستوطنات المأهولة بالسكان".

وأضافت الهيئة أن طائرات سلاح الجو الأوكراني شنت 11 غارة جوية على مناطق تمركز أفراد العدو بالإضافة إلى 6 غارات جوية على أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الهيئة "دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية ست طائرات استطلاع مسيرة للعدو، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين مقاتلتين من طراز لانسيت.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة للعدو، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وست وحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار، وثلاثة مستودعات للذخيرة." وأضافت الهيئة أن "العدو يواصل تركيز جهوده الرئيسية على محاولات احتلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالكامل. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع 23 اشتباكا قتاليا".

تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

وفي وقت سابق أمس السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيإنه يعتقد أن البلاد مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لتحرير أراضيها من الاحتلال الروسي. وقال في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرتها الصحيفة الأمريكية أيضا كفيديو على موقعها على الإنترنت، "في رأيي، وبداية من اليوم، نحن مستعدون للقيام بذلك". وأضاف زيلينسكي إن أوكرانيا كانت تود الحصول على المزيد من الأسلحة للهجوم ضد الغزو الروسي، لكنها لا تستطيع الانتظار لشهور أخرى.

من جهة أخرى، جرح عشرون شخصا بينهم ثلاثة أطفال إصاباتهم خطيرة في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا مساء أمس السبت، كما أعلنت السلطات الأوكرانية. واتهم الرئيس زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، موضحا أن القصف أصابت مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو. وكتب زيلينسكي على موقع فيسبوك السبت "هاجم الروس المدينة". واضاف "أصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك اناس تحت الانقاض".

في الجانب الروسي، قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران جراء قصف وضربات نفذتها القوات الأوكرانية على المنطقة اليوم السبت فيما جرى إجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود.

وكتب غلادكوف على تيليغرام "منذ هذا الصباح، تتعرض مناطق سكنية في شيبيكينو لنيران من القوات المسلحة الأوكرانية". وقال بعد مرافقته لنحو 600 طفل من شيبيكينو إن "أطفال شيبيكينو قلقون للغاية على مسقط رأسهم... أوقفوني وبدأوا يطرحون تساؤلات وقد بدا عليهم الاضطراب والقلق". وقال جلادكوف في وقت سابق إن شيبيكينو التي يبلغ تعدادها 40 ألف نسمة وتقع على الحدود تعرضت هي وأماكن أخرى في جنوب روسيا للهجوم مرارا الأسبوع الماضي مما أدى إلى إجلاء أكثر من 2500 شخص حتى الآن.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)