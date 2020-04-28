 ضحايا كورونا عالميا.. 300 ألف وفاة وأكثر من أربعة ملايين إصابة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2020

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ضحايا كورونا عالميا.. 300 ألف وفاة وأكثر من أربعة ملايين إصابة

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 300 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أربعة ملايين و413 ألف إصابة بالفيروس حول العالم، وفق أحدث إحصائية شملت 196 بلدا.

أطباء في مستشفى بإيطاليا يحاولون إسعاف مريض أصيب بعدوى فيروس كورونا

بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز فإن أعداد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا حول العالم لا تزال في تصاعد مستمر

 أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ300 ألفا و798  شخصاً حول العالم منذ تم الإعلان عن ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب ما أعلن مركز بيانات كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

مختارات

ذكر معهد "روبرت كوخ" أن الغالبية العظمى من المناطق في ألمانيا لا تزال دون الحد الأقصى في تسجيل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد. ولكن المعهد سجل ارتفاعا متزايدا في معدل استنساخ العدوى. (09.05.2020)

يسود قلق في ألمانيا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا مجددا بعد أن كانت قد وصلت لمستويات متدنية. كذلك تجاوزت خمس مناطق الحد الأقصى المسوح به لمعدلات الإصابة. في المقابل حذر معهد روبروت كوخ من التسرع في الاستنتاجات. (10.05.2020)

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و413 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون ونصف المليون شخص في عداد المتعافين.

والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هي الولايات المتحدة (1736) تليها البرازيل (749) والمملكة المتحدة (428).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 85.194 من بين مليون و405 ألف إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفا و430  شخصاً على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة من بين 233501 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31368 وفاة (223 ألفا و96 إصابة). وتحلّ فرنسا رابعةً مع 27425 وفاة (178 ألفا و870 إصابة)

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.htm

وسجّلت أوروبا عموما 162 ألفا و654 وفاة من بين مليون و825 ألفا و812 إصابة في القارة حتّى الآن.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 933 ليصل إلى 172239إصابة. كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723 حالة وفاة.

 

وفي روسيا تجاوز عدد حالات الإصابة روسيا 250 ألف حالة حتى اليوم الخميس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت روسيا 9774 حالة جديدة خلال يوم واحد، وهي المرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا التي جاءت فيها الزيادة اليومية في حالات الإصابة في روسيا أقل من 10 آلاف حالة .

اما إسبانيا فسجلت 27321 وفاة (229 ألفا و540 إصابة) مسجلة بذلك أعلى معدل خلال أسبوع، في حين حذرت السلطات من احتمال تفشي موجة ثانية بعدما كشف مسح للأجسام المضادة في أنحاء البلاد أن نحو خمسة بالمئة فقط من السكان هم الذين أصيبوا بالفيروس.

من بين الدول الأكثر تضرّراً كانت بلجيكا والتي سجّلت أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (58) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42).

وفي تركيا أعلنت وزارة الصحة تجاوز عتبة 4 آلاف وفاة بالفيروس. ووفق الوزارة، سجلت 55 وفاة جديدة بين مساء الأربعاء ومساء الخميس، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 4007.

بالتوازي، سجلت أيضا 1635 إصابة خلال 24 ساعة. وقد شهد البلد تباطؤا نسبيا في عدد الوفيات والإصابات في الأيام الأخيرة، اذ بقي عدد الوفيات اليومية دون 100 منذ 26 نيسان/أبريل.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82929 إصابة (ثلاث أصابات جديدة بين الأربعاء والخميس ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78195 شخصا.

ومنذ الساعة 19,00 من مساء الأربعاء سجّل جنوب السودان أول إصابة بالفيروس.

 

وسجّلت أمريكا اللاتينيّة والكاريبي 24405 وفيات من أصل 429 ألفا و138 إصابة)، وآسيا 11455 وفاة (327 ألفا و508 إصابات) والشرق الأوسط 7908 وفيات (254 ألفا و853 إصابة)، وإفريقيا 2551 وفاة (74877 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة (8332 إصابة).

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا، رويترز)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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