ضحايا كورونا.. حصيلة ثقيلة في أوروبا والولايات المتحدة

كشف تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أن عدد وفيات فيروس كورونا في هذا القارة بلغ حتى الساعة 09,20 ت غ من صباح اليوم الأربعاء (22 نيسان/أبريل 2020)

110 آلاف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم. في المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف و192 شخصا فيها، من أصل مليون و246 ألفا و840 إصابة، ومن 177 ألفا و368 وفاة في العالم. والبلدان الأكثر تضررا هما إيطاليا (24 الفا و648) وإسبانيا (21 ألفا و717) تليهما فرنسا (20 ألفا و796) وبريطانيا (17 الفا و337).

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 144800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1700 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استناداً إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية. وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 4745 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 223 حالة في غضون 24 ساعة.

هذا فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدةبفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة إلى 145694 مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي. وارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة. وبحسب تقديرات المعهد تعافى نحو 99400 مصاب من الفيروس. ووفقاً لبيانات المعهد أمس الثلاثاء، بلغ معدل الاستنساخ 0.7، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.

800 ألف إصابة في الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة.

وتيرة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة في تزايد مستمر

بدوره تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 40 ألف إصابة جديدة. في المقابل تماثل للشفاء حوالي 75 ألف مصاب في هذا البلد.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الثلاثاء ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجّلة قبل يوم واحد إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الإثنين 1433 وفاة.

وفي روسيا قال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 5236 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 57999 حالة. وأضاف المركز أن 57 شخصاً مصاباً بالعدوى توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 513.

وفي إسبانيا سجلت آخر الأرقام الحكومية 435 وفاة خلال 24 ساعة في ارتفاع طفيف جديد لحصيلة الوفيات.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

