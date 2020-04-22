 ضحايا كورونا.. حصيلة ثقيلة في أوروبا والولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ضحايا كورونا.. حصيلة ثقيلة في أوروبا والولايات المتحدة

 أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، أما في الولايات المتحدة فقد تجاوز عدد الإصابات 800 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات في هذا البلد 44845 وفاة.

وتيرة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة في تزايد مستمر

وتيرة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة في تزايد مستمر

 كشف تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أن عدد وفيات فيروس كورونا في هذا القارة بلغ حتى الساعة 09,20 ت غ من صباح اليوم الأربعاء (22 نيسان/أبريل 2020)

 110 آلاف شخص في أوروبا؛ أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم. في المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف و192 شخصا فيها، من أصل مليون و246 ألفا و840 إصابة، ومن 177 ألفا و368 وفاة في العالم. والبلدان الأكثر تضررا هما إيطاليا (24 الفا و648) وإسبانيا (21 ألفا و717) تليهما فرنسا (20 ألفا و796) وبريطانيا (17 الفا و337).

مختارات

مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بكورونا في مصر، تتجه الأنظار إلى الحكومة لبلورة رؤية جديدة في مكافحة الوباء. الطواقم الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين هم الجنود الحقيقيون على جبهة كورونا الأمامية. كيف حالهم؟ (20.04.2020)

حضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها على توخي الحذر والانضباط في عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المسار لا يزال طويلا. ويأتي كلام ميركل في وقت بدأت فيه ألمانيا برفع تدريجي لاجراءات الاغلاق. (20.04.2020)

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 144800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1700 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استناداً إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية. وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 4745 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 223 حالة في غضون 24 ساعة.

هذا فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدةبفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة إلى 145694 مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي. وارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة. وبحسب تقديرات المعهد تعافى نحو 99400 مصاب من الفيروس. ووفقاً لبيانات المعهد أمس الثلاثاء، بلغ معدل الاستنساخ 0.7، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.

800 ألف إصابة في الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44845 وفاة.

وتيرة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة في تزايد مستمر

وتيرة حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة في تزايد مستمر

بدوره تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة 800 ألف إصابة بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 40 ألف إصابة جديدة. في المقابل تماثل للشفاء حوالي 75 ألف مصاب في هذا البلد.
وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الثلاثاء ضخمة بالمقارنة مع تلك المسجّلة قبل يوم واحد إذ بلغت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الإثنين 1433 وفاة.

وفي روسيا قال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 5236 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 57999 حالة. وأضاف المركز أن 57 شخصاً مصاباً بالعدوى توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 513.
وفي إسبانيا سجلت آخر الأرقام الحكومية 435 وفاة خلال 24 ساعة في ارتفاع طفيف جديد لحصيلة الوفيات.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  