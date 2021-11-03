 ضحايا داعش المنسيون | وثائقي | DW | 27.10.2021

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وثائقي

ضحايا داعش المنسيون

اختطف تنظيم داعش الإيزيدية نجلاء متو واستعبدها عندما كانت شابة في العراق. لكنها تحررت بعد ذلك، والآن تعود نجلاء في رحلة إلى قريتها السابقة، وتلتقي بسجينات سابقات، ويتبادلن قصصهن المريرة.

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بدأت آخر إبادة جماعية في تاريخنا الحديث في 3 أغسطس/آب 2014، حين غزا عناصر ما يسمى بتنظيم بالدولة الإسلامية شمال العراق للقضاء على الأقلية الدينية الإيزيدية. تمكن عشرات الآلاف من الإيزيديين من الفرار، لكن لم ينجح جميعهم في الفرار في الوقت المناسب. فقتل مقاتلو التنظيم الإرهابي الرجال، واختطفوا النساء والأطفال، واستعبدوهم. نجلاء متو كانت واحدة من أولئك النساء، اللواتي خُطفن واستُعبدن. وهي الآن تعود إلى المكان الذي أسرها فيه داعش لثلاث سنوات، بعد أن يتَّمَها الإرهابيون بقتل والديها.

رحلة نجلاء أشبه بموكب أليم يتكون من محطات جديدة. ولكن تنبض فيه الحياة أيضًا، لأن نجلاء متو تقول اليوم: "أنا أقوى من داعش". في مخيم للاجئين تلتقي نجلاء بصديقاتها السابقات، وعلى رأسهن ابنة عمها لمياء التي أنجبت ابنتين خلال أسرها، كان والدا الطفلتين هما قاتلي والدي لمياء.

يعرض الفيلم الوثائقي لدوزين تيكال قصص ضحايا سلاح حربي بشع، ألا وهو الاغتصاب، كما يذكر بالإبادة الجماعية للإيزيديين.

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