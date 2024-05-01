ضجيج النجوم وحركة مي تو.. محركان رئيسيان في كان السينمائي
الأحداث العالمية لا تمرُّ دون أن يكون لها ارتباط بمهرجان كان السينمائي، وفي الدورة الـ 77 للمهرجان لا يتعلق الأمر بالأفلام وحسب، بل أيضًا بحركة "مي تو" والحرب بين إسرائيل وحماس وقضايا أخرى.
كان : موطن مهرجانات السينما
في شهر مايو/أيار من كل عام يجتمع نجوم السينما على شواطئ الريفييرا الفرنسية الجنوبية. بدأت الفعاليات في عام 1946، وأصبح مهرجان كان السينمائي منذ ذلك الحين واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم. هنا يتم الاحتفاء بأعمال السينما المميزة من جميع أنحاء العالم وبعروضها الأولية. وفي نهاية المهرجان، يتم تكريم أفضل فيلم بجائزة "النخلة الذهبية".
المشي على السجادة الحمراء
لا يتمتع الفنانون والنجوم بمفردهم بالمشي على السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح. العارضة العالمية هايدي كلوم قدمت نفسها هذا العام أمام مصوري العالم بفستان طويل متألق باللون الأحمر البراق. ويبدو أنها خطفت الأضواء واهتمام الصحفيين.
ظهور بارز لميسي
من يقول إن زملاءه البشر فقط يعرفون كيف يقفون بإتقان على السجادة الحمراء؟ الكلب ميسي شارك في فيلم "تشريح حادثة"، وهو الفيلم الفائز بجائزة كان في دورة العام الماضي، وقد سرق الأضواء من العديد من النجوم. يصور ميسي التعاون مع كوميدي فيديوهات قصيرة للتلفزيون الفرنسي. وبالطبع، لم يُبخل عليه بالمداعبة والعناية.
لجنة التحكيم
ولكن من لا يمكن الاستغناء عنهم خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي؟ بالطبع أعضاء هيئة التحكيم: النجمة الأمريكية ليلي غلادستون (على اليسار) أبدعت مؤخرًا في فيلم مارتن سكورسيزي "قتلة زهرة القمر"، ورئيسة لجنة التحكيم والمخرجة غريتا غيرويغ (في الوسط) حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2023 مع فيلم "باربي". والثالثة في اللجنة هي الممثلة الفرنسية إيفا غرين.
مي تو في صناعة الأفلام
موضوع العنف الجنسي يثير الجمهور الفرنسي، حيث قام أكثر من مائة شخصية مشهورة عشية المهرجان بنشر نداء بشعار "الآن أكثر من أي وقت مضى". وقالت كاميل كوتان (في الصورة) في إشارة إلى النقاش الجديد والمثير حول حركة "مي تو": "لم تعد اللقاءات الليلية مع الرجال المؤثرين في غرف فنادقهم جزءًا من مهرجان كان اليوم".
مي تو على الشاشة
أثير الجدل والنقاش حول حركة "مي تو" بفضل جوديث جورديش (في الصورة) من خلال فيلمها القصير بعنوان "أنا أيضا"، وهو عن العنف الجنسي في مدينة كان. وبدورها أظهرت رئيسة لجنة التحكيم غريتا غيرفيغ تضامنها مع الحركة، إذ قالت: "أعتقد أنه من الجيد عندما يروي الناس في مجتمع السينما قصصهم ويحاولون تحسين الأمور".
الدعوة للإضراب
دعا بائعو التذاكر أو عارضو الأفلام قبل بدء المهرجان إلى التدخل في عروض السينما. يريدون لفت الانتباه إلى ظروف العمل السيئة. ووجدت غيرفيج هنا أيضًا الكلمات المناسبة: "بالطبع أدعم حركة العمال. لقد مررنا بهذا مؤخرًا في نقاباتنا"، مشيرة إلى الإضراب الذي استمر عدة أشهر في الولايات المتحدة.
السياسة تصل إلى كان
بالطبع كانت أيضًا الحرب في الشرق الأوسط موضوعًا يجب على أعضاء لجنة التحكيم التعامل معه. وأشار الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو (في الصورة) إلى قوة السينما في مواجهة الرعب بشيء إيجابي. "مازلت أعتقد أن واحدة من أكثر الأشياء سلامة والتي يمكننا القيام بها هي البحث عن الجمال"، كما قال.
التضامن مع اسرائيل
الفائز الفرنسي بجائزة سيزار فيليب توريتون مشهور في وطنه وينشط سياسيا. وفي كان ظهر موشحا في صدره بحلقة صفراء تضامنا مع الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة حماس التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
هدف جميع الأحلام: السعفة الذهبية
لكن الأمر في كان لا يتعلق فقط بالسياسة، بل أيضا وقبل كل شيء بالأفلام. يشارك 22 عملًا في السباق للفوز بالسعفة الذهبية. وهنا يتنافس الأسطورة فرانسيس فورد كوبولا من خلال عمله الخيالي العلمي "ميغالوبوليس" مع بقية الأعمال. ويمكن للمخرج الروسي المغترب كيريل سيريبرينيكوف أن يأمل في الحصول على الجائزة مع "ليمونوف".
سعفة الشرف لميريل ستريب
نجمة هوليوود ميريل ستريب حصلت بالفعل على جائزتها حيث تم تكريمها عن مسيرتها الفنية. وشكرت ستريب الجمهور قائلة: "عندما كنت في كان لأول مرة قبل 35 عامًا وكان لدي ثلاثة أطفال، اعتقدت أن مسيرتي المهنية قد انتهت. شكرًا لكم على عدم مللكم من رؤية وجهي بسرعة". وتستمر مهرجانات كان السينمائية حتى 25 مايو 2024.