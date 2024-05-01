نجمة هوليوود ميريل ستريب حصلت بالفعل على جائزتها حيث تم تكريمها عن مسيرتها الفنية. وشكرت ستريب الجمهور قائلة: "عندما كنت في كان لأول مرة قبل 35 عامًا وكان لدي ثلاثة أطفال، اعتقدت أن مسيرتي المهنية قد انتهت. شكرًا لكم على عدم مللكم من رؤية وجهي بسرعة". وتستمر مهرجانات كان السينمائية حتى 25 مايو 2024.