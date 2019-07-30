ضبط مخدرات بقيمة مليار يورو في ألمانيا

ضبطت سلطات الجمارك الألمانية 4.5 طن من الكوكايين في سفينة حاويات بميناء هامبورغ، تبلغ قيمتها التسويقية مليار يورو، حسبما أفادت هيئة الجمارك الرئيسية في المدينة. وذلك في أكبر عملية ضبط تهريب مخدرات في ألمانيا إلى حد الآن.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن هذه "الكمية الهائلة" من المخدرات كانت مخبأة داخل 211 حقيبة رياضية مشحونة داخل صناديق صلبة، وكان بداخل هذه الحقائب أكثر من 4200 حزمة من الكوكايين المضغوط.

وأتلفت السلطات الكوكايين الذي ضبطته قبل أسبوعين، بسرية تامة وباتخاذ تدابير أمنية مشددة، متحدثة عن "ضربة مؤثرة" ضد الاتجار الدولي في المخدرات.

وقام موظفو الجمارك بتفتيش حاوية قادمة من مدينة مونتيفيديو (أوروغواي)، متوجهة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية. وكانت هذه الحاوية مسجلة على أنها تحمل شحنة فول صويا، إلا أن السلطات لم تجد بداخلها سوى عدد كبير من الحقائب الرياضية السوداء. وعند فتحها اكتشفت الكوكايين.

يشار إلى أن ميناء هامبورغ يستقبل سنويا نحو 9 ملايين حاوية. وضبطت السلطات سابقا مخدرات مهربة داخل شحنات من الموز أو القهوة. ويرمي المهربون في بعض الأحيان هذه الشحنات في البحر قبل أن يتم ضبطها.