 ضبط متقاعد سبعيني مارس الجنس مع ثلاثينية أثناء القيادة | عالم المنوعات | DW | 28.01.2019

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منوعات

ضبط متقاعد سبعيني مارس الجنس مع ثلاثينية أثناء القيادة

ثنائي يمارس الجنس أثناء قيادة السيارة، ويتسبب في صدم سيارة أخرى في مدينة دويسبورغ الألمانية. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما بدأت الشرطة التحقيق مع الثنائي بسبب تعريض حركة المرور للخطر والسياقة من دون رخصة.

Deutschland Rentner am Steuer (picture-alliance/dpa)

أورد موقع صحيفة "berliner-kurier" الألمانية اليوم الاثنين (28 يناير/كانون الثاني 2019) أن متقاعداً ألمانيا (70 عاماً) في مدينة دويسبورغ، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا، مارس نهاية الأسبوع الماضي الجنس مع فتاة (34 عاماً) خلال قيادته للسيارة.

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وأوضح موقع "berliner-kurier" أن سيارة الثنائي، اصطدمت أثناء ممارسة الجنس مع سيارة أخرى، لأن المتقاعد لم يستطيع التركيز عند تقاطع إشارة المرور، وتسبب بذلك في صدم سيارة امرأة أخرى (53 عاماً) كانت على الشارع.

وأشار موقع "n-tv" إلى أن الحادثة، بدت في الوهلة الأولى وكأنها عادية، وذلك بسبب وقوع حوادث من هذا النوع بشكل متكرر، وأضاف أنه بمجرد بدء الشرطة محاولة معرفة حيثيات الحادثة حتى اعترفت المرأة، التي كانت مع المتقاعد الألماني بأنها كانت تمارس الجنس معه أثناء قيادة السيارة.

وتابع نفس المصدر أن أي من الاثنين ليست بحوزته رخصة القيادة. وبدأت الشرطة التحقيق مع الثنائي بسبب تعريض حركة المرور للخطر، فضلاً عن القيادة من دون ترخيص السياقة.

ر.م/ع.ج.م

  • Ein Embryo in der Gebärmutter in schwarz weiß

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    إنجاب الأطفال يعني أولا وقبل كل شيء البحث عن شريك مناسب، إلا أن إيجاد ذلك قد يحتاج إلى وقت طويل جدا. بعض الحيوانات تمكنت من الاستغناء كليا عن عملية البحث المطولة لإيجاد "الشريك المناسب". لأن تكاثرها يكون بشكل لاجنسي، وتقوم باستنساخ نفسها.

  • Ein Mamorkrebs auf einem Stein, im Hintergrund ein Fluss

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    يعد السرطان الرخامي سرطانا عذريا، ومثالا على الحيوانات التي تستنسخ ذاتها. وحسب الدراسات التي توصل إليها باحثون ألمان مؤخرا، فإن هذا النوع من السرطان جميعها أنثى، وتستنسخ نفسها.

  • Mamorkrebs auf Stein

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يتضح تماما كيف فقد السرطان الرخامي تكاثره الجنسي. ولكن هناك تحاليل جينية أظهرت أنه من سلالة جراد البحر الموجودة في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن أحد جراد البحر حدثت له طفرة في تسعينات القرن الماضي، ليتحول تكاثره إلى تكاثر لاجنسي.

  • Jungferngecko auf Holzstück

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    ما يميز التكاثر اللاجنسي، هو أن أنثى واحدة تكفي لاستنساخ فصيلة بأكملها. "الوزغية العذراء" هي من بين الحيوانات التي تعتمد في تكاثرها على الاستنساخ الذاتي. وهي تعيش على جزر معزولة تماما في المحيط الهادئ.

  • Tiere die sich klonen Rädertierchen (picture-alliance/dpa/F. Fox)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    الدوارات الثنائية هي حيوانات مائية مجهرية. منذ حوالي 40 مليون عام وهذه الحيوانات تتكاثر لا جنسيا. صحيح أن الظروف البيئية شهدت تغيرات عدة على الأرض. إلا أن بقاء هذا النوع من الحيوانات يعود ربما إلى وجود جينات في حمضها النووي من كائنات حية أخرى مثل البكتيريا أو الفطريات.

  • Nahaufnahme des Kopfes einer Eidechse

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    السرطان الرخامي والدوارات الثنائية وغيرها.. كلها حيوانات تتكاثر لاجنسيا. لكن هناك حيوانات، يكون تكاثرها الجنسي اختياريا. وتعد سحلية قوس قزح مثال على هذه الحيوانات. وتعيش هذه السحلية في أمريكا الوسطى والجنوبية. بعض أفراد الفصيلة يتكاثر لاجنسيا والبعض الآخر يتكاثر جنسيا.

  • Nahaufnahme Waran

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    تنخفض نسبة التكاثر اللاجنسي لدى الحيوانات التي تعيش في مجموعات. لكن في حديقة الحيوانات في لندن أنجبت أنثى تنين الكومود العذراء عام 2006 أربعة صغار. ومن الواضح أن ذلك لم يكن استنساخا. بل هو تكاثر بدون تخصيب ذكري. فالمواليد الصغار كان لديهم نفس المواد الجينية الموجودة لدى الأم.

  • Hammerhai inmitten von Fischen

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى لدى أسماك القرش ظهرت حالات من التكاثر اللاجنسي. في عام 2007 أنجبت سمكة قرش في الولايات المتحدة مولودة بدون تخصيب ذكري. ويذكر أن هناك حالات استنساخ ذاتي ظهرت لدى فصيلة أسماك قرش الخيزران وقرش الحمار الوحشي.

  • BdT Livestream für Herdenschutzhunde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

    حتى الآن لم يلاحظ العلماء ولادة حيوانات من فصيلة الثدييات عبر الاستنساخ الذاتي. ويعتقد العلماء أن ذلك يعود إلى تعقيد الآليات الكامنة وراء تشكل الأجنة لدى الثديات؛ وهو ما يعد ميزة. فبالتكاثر الجنسي يقل خطر حدوث طفرات ضارة.


مختارات

في صور: حيوانات تتكاثر ذاتيا بدون ممارسة الجنس

الأنثى وحدها "بدون تخصيب ذكري" قادرة على التكاثر. ربما يعتقد البعض أن هذا الأمر ضربا من الخيال، لكن العلماء أثبتوا هذه الحقيقة العلمية لدى مجموعة من الحيوانات. نعرفكم عليها في هذه الجولة المصورة. (13.02.2018)  

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