 ضبط علم ″داعش″ قرب كابل معطوب لخط حديدي في برلين | أخبار | DW | 25.12.2018

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أخبار

ضبط علم "داعش" قرب كابل معطوب لخط حديدي في برلين

ضبطت الشرطة الألمانية علما لتنظيم "داعش" ومنشورات باللغة العربية عند كابل كهربائي معطوب لأحد خطوط السكك الحديدية في برلين. الشرطة تحقق فيما إذا كانت هناك علاقة بين العثور على هذه الأشياء المضبوطة وواقعة إعطاب الكابل.

Deutschland | IS-Flagge bei beschädigter Oberleitung am S-Bahnhof Berlin-Karlshorst entdeckt (picture-alliance/dpa/S. Stache)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2018) أنها ضبطت علما لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ومنشورات باللغة العربية على مقربة من كابل كهربائي علوى تعرض للإعطاب بأحد خطوط السكك الحديدية في العاصمة برلين.

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بعد وزير الدفاع ، قدم المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف العالمي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك استقالته من منصبه. وتأتي الاستقالة على خلفية خلافات بين ترامب ومساعديه بشأن الانسحاب من سوريا. (22.12.2018)

يظهر شريط فيديو تم العثور على عليه في مخلفات منفذ هجوم ستراسبورغ أن المهاجم بايع تنظيم "الدولة الإسلامية". وكان التنظيم الإرهابي قد اشار في بيان مسؤوليته عن الجريمة أن المنفذ من "جنوده"، وفق التعبير المألوف لديه. (22.12.2018)

وأوضحت الشرطة أنها تجري تحقيقات في مدى العلاقة بين الأشياء المضبوطة وواقعة إعطاب الكابل الكهربائي العلوي. وأفادت التقارير بأن الشرطة فحصت صباح اليوم مجددا المنطقة على طول الطرق المؤدية إلى مدينة فرانكفورت آن دير أودر شرقي البلاد. وكان قد تم اكتشاف جزء مقطوع من سلك للأمان وكابل إمدادات كهربائية معطوب أول أمس الأحد.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "برلينر تسايتونغ" ذكر أنه تم اكتشاف نحو 60 منشورا باللغة العربية وعلم لتنظيم "داعش" بالقرب من الكابل العلوي المعطوب بالإضافة إلى خطاف معدني أيضا. وتشير توقعات اجهزة الأمن إلى أن الواقعة لها خلفية سياسية، وذلك حسبما صرحت الشرطة أمس الاثنين وذكرت أن هناك اشتباها في حدوث تدخل خطير في حركة النقل بالسكك الحديدية.

وتبحث السلطات أيضا فيما إذا كانت هناك علاقة لهذه الحادثة بالواقعة التي حدثت لحركة النقل الحديدي في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خط حديدي بين مدينتي نورنبرغ وميونيخ حيث تم العثور على حبل صلب ممدد على الخط الحديدي ما أدى إلى حدوث أضرار لأحد القطارات لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقد عُثِرَ بالقرب من مكان الحادث آنذاك على خطاب تهديد ملون مع العديد من النسخ باللونين الأبيض والأسود وكتابات بالعربية، وأشارت تقديرات المحققين إلى أن وجود علاقة لهذه الجريمة بتنظيم "داعش" غير مرجح بشكل كبير.

ي.ب/أ.ح (د ب أ)

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