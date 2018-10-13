ضبط زوجته على "جسر التنهدات" بالصدفة بواسطة خرائط غوغل!

لم يكن رجل من العاصمة البيروفية ليما، يظن أن استخدامه لخرائط غوغل، سيكشف له مفاجأة غير سارة ويتسبب بالتالي في كتابة الفصل الأخير من قصة زواجه. الزوج البيروفي وأثناء استعماله "خرائط غوغل"، من أجل الحصول على أفضل طريقة للوصول إلى جسر من جسور العاصمة ليما، اكتشف صدفة شخصية مألوفة، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وأوضح موقع "مترو" أن الزوج، تمكن عبر "غوغل ستريت فيو" ( خاصية في خرائط غوغل تعرض صوراً تلتقط باستخدام سيارة متحركة) من التعرف على هوية زوجته، وهي تجلس على مقعد في أحد شوارع المدينة. وأضاف أن الزوجة لم تكن وحدها بل كانت تجلس برفقة شخص آخر تبين فيما بعد أنه عشيقها.
وتابع نفس المصدر أن الصور، تعود إلى سنة 2013 وتُظهر خيانة الزوجة لزوجها، حيث تجلس الزوجة برفقة عشيقها على أحد المقاعد في الشارع وبالقرب من جسر يطلق عليه اسم "جسر التنهدات" Puente de los Suspiros، كما أن الزوجة كانت تُداعب شعر عشيقها.
في المقابل، ذكر موقع "n-tv" أن الزوج واجه زوجته بالصور المُلتقطة بهدف إثبات خيانتها له. وأضاف الموقع الألماني أن الزوجة اعترفت بوجود علاقة غرامية مع الشخص، الذي كانت معه مما أدى إلى طلاقهما بعد ذلك.
وأوضح الموقع الألماني أن الزوج، نشر الصور على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما علق أحد الأشخاص قائلا "العالم صغير. كان يكفي الزوجة أن تخبر زوجها أنها لم تعد تُحبه".
ر.م/ع.ج.م
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
قريبا في الأسواق!
أكد كريس أرمسون مدير مشروع "غوغل" للسيارة ذاتية القيادة أن "غوغل" تنوي إطلاق سيارات ذاتية القيادة بمحرك كهربائي خلال السنوات المقبلة، وفي البداية سيتم الاحتفاظ بأدوات تحكم يدوية مثل المقود ودواسات، وسيتم إلغائهم فيمابعد.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
من سيتحمل أخطاء القيادة ؟
منذ مدة اختبرت شركة "غوغل" قيادة السيارة ذاتية القيادة في منطقة "ماونتن فيو" في ولاية كاليفورنيا، ولكن بمساعدة سائق يتدخل في الحالات الطارئة، أي عندما لا يقوم الروبوت بعمله. علما أن السائق هو المسؤول قانونيا عن كل شيء تقوم به السيارة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
لا تناسب غير الصبورين
وتتميز السيارة ذاتية القيادة بانها آمنة جدا، فبرمجتها قائمة على تخفيف سرعتها عند الضرورة. مع حفاظها على مسافة الأمان، ما يعني أنها لا تشكل خطرا على السائقين الآخرين، فهي لا تقوم بمناوراة أثناء القيادة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
مريحة دوما
توضح هاتان السيارتان التابعتان للكلية الحربية الألمانية في ميونخ طريقة عمل السيارات ذاتية القيادة، إذ تسير السيارة الأولى بهدوء لتليها الأخرى بشكل دقيق. ولأول مرة تسير السيارتان في هذا الطريق الوعر. وهذه الصورة هي أثناء تدريب للسيارتين للمشاركة في بطولة "ELROB" للروبوت عام 2012.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
إشارات تحذير في الوقت المناسب
توضح الصورة عواقب القيادة السريعة ولدى عدم توفر رؤية واضحة وعدم المحافظة على مسافة الأمان اللازمة. إلا أن مصممي السيارات ذاتية القيادة حاولوا تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، وذلك بتجهيز السيارات بأجهزة استشعار ترسل إشارات تحذيرية في الوقت المناسب للسيارات التالية.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
أجهزة استشعار لجميع المخاطر
تم تجهيز السيارة ذاتية القيادة بأجهزة استشعار لمعرفة الظروف والبيئة المحيطة بها ومن بين أجهزة الاستشعار كاميرات فيديو وأجهزة استشعار الرادارات وأشعة الليرز وقاعدة بيانات تجمعها من سيارات تقليدية للمساعدة في الملاحة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
العالم الحقيقي من الرؤية بالليزر
يبدو العالم بهذا الشكل، السيارة التابعة للكلية الحربية تسير في طريق وعر. ليلقي الليزر خريطة ثلاثية الأبعاد يتم إدخالها إلى داخل الكومبيوتر، ما يسمح برؤية العالم الخارجي ومشاهدة السيارة في رحلتها الاستكشافية.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
توجيه عبر القمر الصناعي وأجهزة الرادار
بواسطة وسائل كثيرة آخرى يمكن توجيه الروبوت، كالعين البصرية مثلا والتي هي عبارة عن جهاز كاميرا USB أو بواسطة أجهزة استشعار. وبواسطة الأقمار الصناعية يمكن رصد موقعها عبر بيانات جهاز الملاحة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
سيارات لديها القدرة على الرؤية
طور باحثون ألمان سيارة دايملر مزودة بكاميرات تساعد السيارة على الرؤية. وعام 2011 تم ترشيح اختراع السيارات ذات القدرة على الرؤية لنيل جائزة المستقبل الألمانية. إذ يتم تزويد السيارات بكاميرات خاصة توضع خلف الزجاج الأمامي لسيارة متوسطة الحجم. وتسمح هذه الكاميرا بمتابعة الأحداث التي تجري على الطرقات، ما يساعد على تفادي الحوادث المرورية.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
استنتاج الحركة من البكسل
يتم تزويد السيارة بحاسب آلي يقوم بتسجيل حركات كل عنصر صورة (بكسل) يتم التقاطها عبر كاميرا خاصة. وعبر حركة بكسل واحد يمكن حساب الاتجاهات التي تتميز بأطوال مختلفة. ما يساعد الكومبيوتر في التعرف على صورة الحركة المعقدة للمرور أمام وجانب السيارة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
فرملة أم تجنب المخاطر؟
الفكرة تعتمدعلى تعليم السيارات الرؤية، وذلك عن طريق تزويدها بكاميرات ثلاثية الأبعاد لتستطيع رصد كل شيء في الشارع، بالإضافة إلى حاسب آلي لتقييم الصور الملتقطة، فمثلا لدى عبور أحد المشاة أمام السيارة يتم وضع علامة برتقالية، نقاط الحركة خضراء تعني عدم وجود أي خطر. وذلك لإعطاء السائق أوامر أثناء القيادة ومساعدته على الاستجابة السريعة.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
من هو صاحب القرار الكومبيوتر أم الإنسان؟
رغم التقدم التقني، ولكن هل ينبغي الاعتماد على السيارة ذاتية القيادة كليا. وإذا تسببت السيارة ذاتية القيادة بحادث سير فمن هو المسؤول في هذه الحالة. المصنّع أم مبرمج الكومبيوتر أم مالك السيارة أم السائق.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
عندما يكون هناك خطر يهدد الحياة
في مناطق الحروب مثلا أو عند نقل مواد من مكان إلى آخر أو لدى التعرض لحادث كيميائي أو نووي أو لتفادي إرسال الأشخاص إلى مناطق ملوثة، تم تصميم سيارات ذاتية القيادة التي يمكنها القيام بوظائف عملية، مثل مهمتها في الأكاديمية العسكرية البولندية.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
عروض الروبوتات ذاتية القيادة
تستضيف الأكاديمية العسكرية البولندية في وراسو هذا العام بطولة "ELROB" للروبوت. فابتداء من 23 ولغاية 27(حزيران/يونيو) سيتم عرض سيارات ذاتية القيادة. هذه المركبة التابعة لشركة "RUGA" السويسرية تم عرضها في مدينة "ثون" السويسرية عام 2012.
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في صور ...سيارات المستقبل ذاتية القيادة!
قيادة بدون استعمال اليدين!
تعرض السيارة لحادث ما، يؤدي إلى حدوث خلل تقني بدون إلحاق ضرر بأي شخص. في تمرين البطولة "ELROB" هذا لابد من وجود شخص في مقطورة القيادة للضغط على الأزرار في الحالات الطارئة، إذ حدثت بعض الأخطاء.
الكاتب: فابيان شميدت/دالين صلاحية