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منوعاتألمانيا

ضبط "المتمارضين".. مهنة جديدة تزداد رواجا في ألمانيا

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤

تزايد أعداد العمال الذين يحصلون على إجازات مرضية في ألمانيا، لكنها باتت مهنة جديدة لشركات متخصصة في كشف "المتمارضين". شركة تيسلا تصدرت مؤخرا الأخبار من خلال مداهمات منازل موظفين متغيبين عن عملهم للتحقق من صحة مرضهم.

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صورة رمزية لسيدة مريضة تنام على الكنبة ( 23.03.2017)
تدق الشركات الألمانية ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع معدلات الغياب بسبب المرض على أكبر اقتصاد في أوروبا (صورة رمزية)صورة من: Christin Klose/dpa Themendienst/picture alliance

أصبحت الزيادة الكبيرة في الإجازات المرضية بين العمّال مبعث قلق كبير لأصحاب الشركات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

واستدعى الأمر تدشين شركات متخصصة في كشف مدى صدق الموظفين الذين يبلغون عن إجازات مرضية. وتعد الشركة التي أسسها ماركوس لينتز واحدة من الشركات التي تكشف ادعاءات المرض الكاذبة لدى الموظفين.

وقال لينتز المقيم في فرانكفورت، في مقابلة مع فرانس برس، إن شركته التي تقترح التحقيق مع الموظفين المشتبه في ادعائهم المرض من دون وجه حق، لم تشهد مثل هذا الحجم من الطلب من ذي قبل.

 وأضاف "هناك عدد متزايد من الشركات التي لم تعد ترغب في تحمل هذا الوضع"، لافتا إلى أن شركته تتلقى ما يصل إلى 1200 طلب من هذا النوع سنويا، في ازدياد بواقع الضعف مقارنة بالعدد المسجل قبل بضع سنوات.

وأشار لينتز، الذي دشن هذه الخدمة منذ 1995، إلى أنه "إذا أخذ شخص ما 30 أو 40 أو في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة يوم من الإجازات المرضية في السنة، فإنه سيصبح في مرحلة معينة غير ذي جدوى اقتصاديًا لصاحب العمل".

وتدق الشركات الألمانية ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع معدلات الغياب بسبب المرض على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبات بعض رؤساء الشركات يعبّرون صراحة عن مواقفهم في هذا الموضوع، مثل أولا كالينيوس، المدير العام لشركة "مرسيدس بنز"، الذي يتأسف لأن "نسبة التغيب عن العمل في ألمانيا تبلغ في بعض الأحيان ضعف ما هي عليه في بلدان أوروبية أخرى".

وتصدرت شركة "تيسلا"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك ويقع مصنعها الأوروبي للسيارات الكهربائية قرب برلين، عناوين الصحف من خلال إرسال مديرين تنفيذيين لدهم منازل موظفين متغيبين عن عملهم للتحقق من صحة مرضهم.

وحصل العمال الألمان على 15.1 يوما في المتوسط من الإجازات المرضية في العام 2023، مقارنة بـ 11.1 يوما في العام 2021، وفق معهد الإحصاء الوطني "ديستاتيس". 

ومن المتوقع أن يصبح هذا المنحى أكثر وضوحا في العام 2024، إذ يشير أحد صناديق التأمين الألمانية الرئيسية، "تي كاي"، إلى أنه غطى 14.1 يوما من الإجازات المرضية في المعدل لكل عامل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو رقم قياسي.

وبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فقد الألمان ما معدله 6.8% من ساعات عملهم في العام 2023 بسبب المرض، أكثر من الدول المجاورة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

م ف/ع.ج.م (أ ف ب)

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