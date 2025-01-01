"ضاعت كرامتنا".. فقدان الخصوصية ووسائل النظافة عند نساء غزة

إضافة إلى مصاعب وتعقيدات الحياة في ظل الحرب تعاني النساء في غزة من فقدان الخصوصية في المخيمات المختلطة والمتقاربة مع وجود رجال غرباء بالقرب منهن، كما تفتقرن لوسائل النظافة الشخصية الخاصة، ما يشكل أيضا مخاطر صحية عليهن.

تزداد مصاعب الحياة تعقيدا بالنسبة لنساء غزة في مخيمات النازحين المترامية الأطراف، بسبب الإهانة التي يواجهونها بشكل يومي لعدم وجود أي خصوصية لديهن. وتعاني النساء من أجل ارتداء ملابس محتشمة في ظل ازدحام الخيام، التي تعج بأفراد الأسرة الممتدة، والذين يكون من بينهم الكثير من الرجال، إلى جانب وجود غرباء يعيشون على بعد بضع خطوات في الخيام المجاورة.

كما يعتبر الحصول على الفوط الصحية التي تستخدمها النساء أثناء الدورة الشهرية، حدودا، لذلك يقمن بتمزيق الأغطية أو الملابس القديمة المتاحة لديهن، لاستخدامها كفوط صحية. وعادة ما تكون المراحيض المؤقتة التي يستخدمها النازحون حاليا، مجرد حفرة في الرمال، محاطة بأغطية تتدلى من حبل، ويجب التشارك فيها مع عشرات الأشخاص الآخرين.

وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 90 بالمائة من أصل 2.3 مليون فلسطيني من منازلهم، حيث يعيش مئات الآلاف منهم الآن في مخيمات بائسة تعج بالخيام المتراصة على مسافات قريبة جدا من بعضها البعض.

"لقد ضاعت كرامتنا"

النزوح المستمر يضاعف معاناة سكان غزة والنساء هن الحلقة الأضعف خلال الحروب (أرشيف) صورة من: Mahmoud Issa/ZUMAPRESS/picture alliance

وقد تعاملت واحدة من النازحات، وتدعى آلاء حمامي، مع مسألة الاحتشام أمام الرجال، من خلال حرصها على ارتداء إسدال الصلاة طوال الوقت. وتقول حمامي، وهي أم شابة لثلاثة أبناء، إنها صارت ترتدي إسدال الصلاة طوال الوقت، حتى عندما تذهب إلى السوق، مضيفة: "لقد ضاعت كرامتنا".

وعادة ما كانت حمامي ترتدي الإسدال عند أداء الصلاة فقط، ولكن مع وجود الكثير من الرجال حولها، فإنها صارت ترتديه طوال الوقت، حتى عندما تكون نائمة، خوفا من تعرض المكان الذي تعيش فيه لغارة إسرائيلية أثناء الليل، فتضطر إلى الفرار سريعا، بحسب ما تقوله.

وتضيف حمامي، التي ترتدي إسدال صلاة ممزق وملطخ بالرماد الناتج عن نار الطهي: "في السابق كان لدينا سقف. أما هنا فلا وجود له... لقد صارت حياتنا هنا مكشوفة تماما أمام العامة، ولا توجد خصوصية للنساء".

وينتمي سكان غزة إلى مجتمع محافظ، حيث يحرص أغلب النساء على ارتداء الحجاب في حضور الرجال، وعادة ما لا تتم مناقشة الأمور المتعلقة بصحة المرأة - مثل الحمل والحيض واستخدام وسائل منع الحمل - بصورة علانية.

شحة وسائل النظافة

تقول نازحة تدعى وفاء نصرالله، وهي أم لابنين، إن الحياة في المخيمات تجعل الحصول على مجرد أبسط الاحتياجات، صعبا للغاية، مثل توفير فوط الدورة الشهرية للنساء، لأنها غالية الثمن ولا تستطيع تحمل تكلفتها. وقد حاولت استخدام قطع من القماش، أو حتى الحفاضات، التي ارتفعت أسعارها كثيرا أيضا. أما بالنسبة للحمام، فهي لديها حفرة في الأرض، تحيط بها بطانيات متدلى من العصي.

معاناة النساء في قطاع غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في غزة يحتجن إلى منتجات النظافة الشهرية، بالإضافة إلى المياه النظيفة والمراحيض.

وقد نفدت مخزونات أدوات النظافة من الأسواق، كما تعتبر أسعارها باهظة جدا، بينما يتعين على الكثير من النساء الاختيار ما بين شراء الفوط الصحية، أو شراء الطعام والماء.

فيما تقول نازحة أخرى تدعى دعاء حلس، وهي أم لثلاثة أبناء وتعيش في أحد المخيمات، إنها قامت بتمزيق ملابسها القديمة لاستخدامها كفوط صحية، موضحة: "أينما نجد القماش، نمزقه ونستخدمه".

من ناحية أخرى، توضح منظمة "أنيرا"، وهي منظمة حقوقية تعمل في غزة، إن بعض النساء يستخدمن حبوب منع الحمل لوقف الدورة الشهرية لديهن.

مخاطر صحية ونفسية

كما عانت أخريات من اضطرابات في دوراتهن الشهرية بسبب الإجهاد والصدمة الناتجة عن عمليات النزوح المتكررة.

فيما تقول أمل صيام، مديرة مركز شؤون المرأة في غزة، الذي يوفر إمدادات للنساء ويجري استطلاعات للرأي بشأن تجاربهن، إن الظروف الفظيعة تشكل مخاطر حقيقية على صحة المرأة.

وتشير إلى أن بعض النساء لم يقمن بتغيير ملابسهن لمدة 40 يوما، موضحة أن هذا إلى جانب استخدامهن للفوط القماش التي قمن بتمزيقها من الملابس القديمة، "سيؤدي بالتأكيد" إلى إصابتهن بأمراض جلدية وأخرى مرتبطة بالصحة الإنجابية، وباضطرابات نفسية.

ع.ج.م/م.س (أ ب/د ب أ)