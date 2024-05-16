ضابط شرطة تونسي رفيع المستوى يهاجر بشكل غير شرعي إلى إيطاليا

في مؤشر جديد على اشتداد الأزمة التي تخيم على تونس، لحق ضابط تونسي، يرأس مركزا للشرطة، بأسرته في هجرة غير شرعية إلى إيطاليا. ما ملابسات القضية؟

في خطوة غير مألوفة، وصل رئيس مركز شرطة في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.

وأحدث ضابط الشرطة ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا. ونقل راديو "موزاييك إف إم" أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه الذين غادروا هم أيضاً تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين.

ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان، إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.

وتدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في تونس الكثيرين في عدة قطاعات إلى الهجرة، في ظاهرة لم تعد تقتصر على العاطلين. ورصد المرصد الوطني التونسي للهجرة مغادرة ما يقدر بنحو 30 ألف سنوياً البلاد بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الاتحاد الأوروبي أساساً عن طيق المخاطر بقطع البحر الأبيض المتوسط.

وتصنف المنظمة الدولية للهجرة "البحر الأبيض المتوسط" كأحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية على حياة البشر. وقدرت منصة "مفقودون" التي تتبع المنظمة، أعداد الضحايا والمفقودين منذ 2014 بأكثر من 29 ألف.

خ.س/ف.ي (د ب أ)