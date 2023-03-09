"صيف ملتهب".. باريس سان جيرمان يخطط لتجديد ترسانته بالكامل

فشل باريس سان جيرمان بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. كما في العام السابق، انتهى باريس سان جيرمان مبكرا في البطولة. ومنذ استحواذ قطر على فريق النجوم الفرنسي عام 2011، لم يحقق الباريسيون الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبقي ذلك حلما بعيد المنال رغم الاستثمار الكبير في النادي.

سيتم تعزيز الفريق مرة أخرى الموسم المقبل. وبحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية. بدأ لويس كامبوس، إستراتيجي الانتقالات في باريس، العمل فور الخسارة أمام بايرن ميونيخ ووضع قائمة باللاعبين الذين يجب أن ينتقلوا إلى سان جيرمان في الصيف.

هل يبقى بطل العالم ميسي في باريس؟

لكن: يجب أن يكون لتمديد النجم ليونيل ميسي الأولوية أيضًا، حسب موقع "شبورت بيلد" الألماني. ينتهي عقد بطل العالم الأرجنتيني ميسي في نهاية الموسم. حتى الآن، لم يتم الاتفاق على أي تمديد. لكن باريس سان جيرمان يريد تمديد عقده. ويريد النادي الباريسي التعويل مجدداً على ميسي وعلى النجم الكبير الآخر في النادي كيليان مبابي ليشكلا خط الهجوم، على الرغم من الإشاعات التي تحدثت عن رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد. يذكر أن عقد مبابي في باريس ينتهي في عام 2025.

أما بالنسبة للنجم الدفاعي سيرجيو راموس، فقد يعني ذلك وداعًا. ينتهي عقده أيضًا في الصيف، لكن وفقًا للتقرير، من المحتمل ألا يتم تمديده.

ثمانية أسماء على قائمة الانتقالات في الصيف

وفقًا لـ "ليكيب"، يريد إستراتيجي الانتقالات كامبوس ثمانية لاعبين جدد في صفوف الفريق. ويريد أن يعزز خط الدفاع بباو توريس (26 عاماً) من نادي فياريال الإسباني وميلان سكرينيار (28 عاماً) من إنتر ميلان، وهو كان منذ فترة طويلة على قائمة الأمنيات الفرنسية.

ولخط الوسط إبراهيم سانغاري (25 عاماً) من أيندهوفن، وبرناردو سيلفا (28 عاماً) من مانشستر سيتي، ورايان شيركي (19 عاماً) من أولمبيك ليون، ومانو كوني لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ (21 عاماً).

بالإضافة إلى ميسي و مبابي ، يريد سان جيرمان فيكتور أوسيمين (24 عاماً) من نادي نابولي وجونزالو راموس (21 عاماً) من بنفيكا لشبونة في الهجوم في المستقبل.

ومع ذلك، لا يُعرف مقدار ميزانية المخصصة للانتقالات في الصيف. يجب أن يكون مبلغ 100 مليون على الأقل لصفقة مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين وحده. لذلك يمكن أن يكون هناك "صيف ملتهب" وبصفقات انتقالات بمئات الملايين في باريس، حسب موقع "شبورت بيلد".

لكن هناك حقيقة واحدة تبقى، وهي لن يتخلى الفرنسيون عن حلمهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ز.أ.ب/ع.ج.م