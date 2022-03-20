صيد الكمأة في بروفانس

تزامناً مع مظاهرات بعدة بلدان.. نصر الله يهاجم فرنسا بقوة

هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.