 صيد الكمأة في بروفانس | يوروماكس | DW | 20.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

صيد الكمأة في بروفانس

تعتبر فرنسا من أكبر منتجي الكمأة في العالم. يمكن العثور على معظم الكمأة السوداء في منطقة بروفانس. هناك يمكن للزوار مع الكلاب المدربة لهذا الغرض البحث عن الفطر القيّم.

مشاهدة الفيديو 04:16

المزيد من المركز الإعلامي

(©DW) Euromaxx, Berlin Fashion Week, Mode, Ukraine, Krieg, Jean Gritsfeldt, Solidarität

أسبوع الموضة في برلين: تضامن مع أوكرانيا 20.03.2022

die Sendung Euromaxx

صور مذهلة لأسراب الطيور 13.03.2022

DW Sendung Euromaxx 12.03.2022 // KW 10

تناول الطعام على غرار شعب سامي 13.03.2022

DW Sendung Euromaxx 12.03.2022 // KW 10

جوهرة معمارية: متحف ريفرسايد 13.03.2022

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - برلين للموضة والتضامن مع أوكرانيا 20.03.2022

(©DW) Euromaxx, Alex Diehl, Musik, Solidarität, Krieg, Ukraine, JKLN, Ensemble Polynushka

أليكس ديهل: رسالة سلام موسيقية 20.03.2022

EMXE201128_001_AzorenReise_01R_frame_385 (©DW) Stichwort: Naturwunder Azoren, Hendrik Welling

عجائب الطبيعة في جزر الأزور 20.03.2022

(©DW) Euromaxx, Las Fallas, Valencia, Frühling, Figuren, Mascletá, Streetart, Dulk, Antonio Segura

فنان الشارع دولك في مهرجان "لاس فالاس" 20.03.2022

اقرأ أيضا

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, verlässt eine Wahlkabine während der ersten Runde der Regionalwahlen. In Frankreich hat die erste Runde der Regionalwahlen begonnen. Die Regionalwahlen sind die letzte landesweite Entscheidung vor der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr und gelten auch als Stimmungstest. +++ dpa-Bildfunk +++

فرنسا ـ اليمين المتطرف يُمنى بانتكاسة في الانتخابات المحلية 21.06.2021

عكس التوقعات، سجل اليمين المتطرف الفرنسي تراجعا في الانتخابات المحلية الفرنسية، في نتائج تهدد فرصه في الفوز بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور التي تعد ساحة تنافس رئيسية في الجنوب ونقطة انطلاق مهمة لانتخابات الرئاسة القادمة.

ARCHIV - 11.10.2016, Libanon, Beirut: Hassan Nasrallah, Hisbollah-Chef, spricht am Aschura-Tag . Deutschland hat gegen die schiitische Hisbollah ein Verbot erlassen. Doch die Organisation bleibt mächtig. Foto: picture alliance / dpa |

تزامناً مع مظاهرات بعدة بلدان.. نصر الله يهاجم فرنسا بقوة 30.10.2020

هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.

13.05.2020, Frankreich, Paris: 6241109 13.05.2020 A bus driver wears a face mask as he works in Paris, France. Schools, kindergartens, clothing stores, hairdressers and beauty salons across the country have gradually started to reopen as France softens its strict lockdown rules during the outbreak of the coronavirus disease. Dominique Boutin / Sputnik Foto: Dominique Boutin/Sputnik/dpa |

فرنسا - وفاة سائق حافلة دماغياً ضربه ركاب رفضوا ارتداء الكمامات 07.07.2020

سائق حافلة في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا يوجد في حالة "وفاة دماغية" جراء اعتداء عنيف تعرض له على خلفية منعه ركاباً لا يرتدون كمامات. الشرطة تحقق في ملابسات الحادث الذي خلف صدمة واحتجاجات في المنطقة السياحية الفرنسية.

Two cats in New York are the first pets to test positive for the novel coronavirus in the United States, health officials said Wednesday, April 22, 2020. The Centers for Disease Control and Prevention said there is no evidence that pets play a role in spreading the virus. Therefore, there is no justification in taking measures against companion animals that may compromise their welfare, it said. (Rick Kintzel/Allentown Morning Call/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

صوت القطط .. ما حقيقة امتلاكه تأثيرا إيجابيا على صحة الإنسان؟ 20.10.2020

يتداول العديد من محبي القطط معلومات تفيد أن أصواتها لها مزايا علاجية قادرة على تقليل التوتر والأرق والقلق على الإنسان. فهل أثبت العلم صحة هذه المعلومات أم أنها مجرد إشاعات؟