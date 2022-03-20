صيد الكمأة في بروفانس

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تعتبر فرنسا من أكبر منتجي الكمأة في العالم. يمكن العثور على معظم الكمأة السوداء في منطقة بروفانس. هناك يمكن للزوار مع الكلاب المدربة لهذا الغرض البحث عن الفطر القيّم.
عكس التوقعات، سجل اليمين المتطرف الفرنسي تراجعا في الانتخابات المحلية الفرنسية، في نتائج تهدد فرصه في الفوز بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور التي تعد ساحة تنافس رئيسية في الجنوب ونقطة انطلاق مهمة لانتخابات الرئاسة القادمة.
هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.
سائق حافلة في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا يوجد في حالة "وفاة دماغية" جراء اعتداء عنيف تعرض له على خلفية منعه ركاباً لا يرتدون كمامات. الشرطة تحقق في ملابسات الحادث الذي خلف صدمة واحتجاجات في المنطقة السياحية الفرنسية.
يتداول العديد من محبي القطط معلومات تفيد أن أصواتها لها مزايا علاجية قادرة على تقليل التوتر والأرق والقلق على الإنسان. فهل أثبت العلم صحة هذه المعلومات أم أنها مجرد إشاعات؟
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